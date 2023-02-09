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今日市场展望：美联储官员放鹰纳指承压，美元兑人民币或重新走强，白银顶部形成或将走熊

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Feb 2023, 16:30

纳斯达克指数 NDAQ

美联储多位官员近期巩固美联储的鹰派预期，大多数官员表明当前利率水平还没有进入限制性区域，预测利率峰值水平在5-5.25%是合理的。由于美国当前强劲的劳动力市场，美联储仍需要继续加息。

美联储理事沃勒认为抗击通胀的工作取得一定成效但仍然过高，目前的经济数据没有出现迅速下滑趋势，而强劲的劳动力市场对通胀构成上行风险。维持高利率水平一段时间可能比市场预期的要更久。

纳斯达克指数受美联储鹰派发言打压收跌1.68%，从日线级别来看，纳斯达克指数在向上突破日线下行趋势线后形成了一定的趋势延续，但价格未能突破去年9月的高点12900，价格在过去的5个交易日在该区域附近盘整。值得注意的是，技术指标已经出现背离迹象，RSI指标进入到超买区域，我们从过去的三次背离均发现价格出现一定程度的调整空间。MACD指标暂未形成明显死叉但具有收敛迹象。因此，该位置在现阶段调整的概率大于进一步向上突破。

来源：CMC Markets（2月9日）

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美元兑离岸人民币 USD/CNH

美元兑离岸人民币自1月13日触及低点6.7附近后维持低位盘整态势，在6.7 – 6.8区间运行。从两国货币政策方向来看，美联储虽然两次放缓加息，但在高通胀背景下仍将维持鹰派政策，而目前经济基本面暂无出现快速恶化情形，美元仍将获得一定的支撑。人民币方面，市场预期中国央行或将在年内进一步下调利率以刺激经济。因此，美元兑离岸人民币或在6.7上方具备一定的反弹空间。

MACD指标底部形成金叉，第一反弹目标参考7.0

来源：CMC Markets（2月9日）

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现货白银 XAG/USD

 

白银在周线级别在24附近进行了长达了2个月的盘整未能有效形成进一步突破，上周冲高失败并失守23关口，因此此轮反弹或已结束。

周线MACD形成背离，投资者需留意当前支撑22附近，若再次失守价格将挑战去年7月至10月的颈线支撑20.9。若形成反弹可参考23的阻力。整体策略以逢高看空为主。

来源：CMC Markets（2月9日）

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