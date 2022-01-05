大跌后的纳指该走向何方？原油恐见顶回落

纳指是否已经见顶？

美国三大股指全线下挫，其中纳指跌幅最大，创去年2月以来最大跌幅，跌幅超3%。

美联储的强鹰姿态使科技股惨遭杀跌，特斯拉跌幅超5%，明星基金经理Cathie Wood“木头姐”的ARK Innovation ETF（ARKK）跌超7%，五大科技龙头MAAMG悉数收跌。

美国昨日公布的12月ADP就业人数增加了80.7万人，远超预期40万人。靓丽的就业报告也使美联储官员对就业市场呈现乐观的情绪，因此他们认为很快即将到达先前所提到的充分就业这一加息条件。

从纳斯达克目前的表现来看，虽然在昨天出现了较大幅度的下跌趋势，但从图形上看，仍然处于上升趋势线上方，下方的支撑15500暂时未破，因此我们需要关注这个区域能否守住，如果不能守住，价格恐进一步向下回落。

而从技术指标上看，日线级别的MACD指标已经出现死叉，周线级别MACD指标也已经出现明显背离，月线指标有背离迹象，指标给予了明显的回落信号，因此价格恐有回落风险。

从过往经验来看，消息刺激引发的较大程度的抛售通常为短期恐慌效应，现在判断顶部还为时过早，目前只能认定纳指进入一个高位的盘整阶段。而对于现阶段的科技股而言，多头投资者需要保持谨慎态度，降低盈利预期。在今年的加息年中，科技股也将失去时代红利，而金融、消费、基建股或受益。

美国纳斯达克100指数 NDAQ ——日线图

图片来源：CMC Markets

美国纳斯达克100指数 NDAQ —— 周线图

图片来源：CMC Markets

油价恐见顶？

油价从去年12月至今一直维持强势的上涨行情，由于俄罗斯突然大幅减少对欧洲的天然气供应，导致气价大涨，这也为油价带来上行动力。但在全球原油供应的恢复阶段，油价恐不会出现如同2020 – 2021年的牛市行情。

油价的牛市，一方面是由于美联储的货币宽松引发的美元贬值，高流动性的美元带动大宗商品的投资需求。另一方面是，全球经济复苏带来的需求回升，而供应却没有跟上需求复苏的脚步。

但现在这个形势可能会发生改变，在近期美国的原油产量从飓风中得到恢复，欧佩克+的增加产量，这会使原油的库存可能在一季度面临过剩的局面。

而全球的原油需求在一季度或将面临放缓，在新冠变种Omicron的影响，以及寒冬引发的极端天气，国际航班或面临一定程度的减少，而亚洲最大的原油消费国中国，在经济放缓，以及新能源汽车迅猛发展的背景下，原油需求可能面临下滑。

而美联储在释放鹰派言论后，美元回流，这会降低对于大宗商品市场的投资。美元走强也会抑制油价。因此，油价有可能将触顶回落。

布伦特原油在昨日触及高点81.66后，回补11月26日跳空低开缺口后迅速回落，形成倒十字阴，因此反应出上方的抛压较重。今日开盘，油价呈现回落趋势，因此价格恐有进一步回落风险。下方目标：77.52。

布伦特原油 Crude Oil Brent —— 日线图

图片来源: CMC Markets



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