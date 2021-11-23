今日市场展望：纳斯达克指数录得两日连阴，新西兰央行如预期加息25个基点，纽元兑美元承压下挫，原油探底回升

纳 指短期或承压回落，关注下方关键支撑

纳斯达克指数迎来了日线两连跌，市场解读鲍威尔的连任会使政策转鹰，导致了科技股大幅被抛售。随着周一股市的大幅下跌，对冲基金加大了对其的抛售。在短期情绪的影响下，纳斯达克指数遭到投资者的获利了结。

虽然短期纳指表现不佳，但是在现阶段不能认为已经见顶，货币环境目前仍处在宽松阶段，鲍威尔还是鸽派人士，基本面上暂时没有改变。

 纳斯达克指数日线级别RSI指标进入到了连续的超买区间，预示此处可能是阶段性顶部

 MACD指标有着明显的顶背离，因此现阶段仍有回落风险。

 根据斐波那契的回撤指标来看，第一回撤目标看到15933-16000附近。

 若此处不能企稳，下一支撑位为50%斐波那契回撤位15700附近区域，此处也是9月的前高区域。

纳斯达克100指数 NDX ——日线图

图片来源：CMC Markets

新西兰央行符合预期加息25个基点，纽元冲高回落

在周一的一周展望中，笔者有提到过新西兰央行如果分别加息25个基点和50个基点会出现的情形。在市场普遍加息25个基点的情况下，如果新西兰央行不能给出意外的50个基点的加息，市场就会出现买预期卖事实的情形。

在消息公布的时候，纽元兑美元曾短线冲高40点，但随后快速回落。这也遭到了美元指数强势的影响。

从技术图形来看，纽元兑美元即将到达关键的支撑，因此或在接下来的两个交易日，或者下周出现反弹行情。

 日线级别下方支撑为0.69关口，因此下方空间预计还有20-30个点的空间。

 美元指数日线级别多次进入超买区间，有修正的可能性。4小时的MACD指标有背离的迹象。

 如若纽元兑美元不能守住0.69关口，则下一支撑点位为0.68附近

纽元兑美元 NZDUSD——日线图

图片来源：CMC Markets

纽元兑美元 NZDUSD——日线图

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美元指数 USDX——4小时图

图片来源：CMC Markets

美国原油探底回升，涨势能否延续？

昨日美国白宫发表声明称，美国将与印度、日本、韩国和英国一起协同释放战略石油储备。其中美国将释放5000万桶战略石油储备，英国释放150万桶，日本释放420万桶，印度释放500万桶。随着在市场之前预期美国释放原油储备的消息已经被消化，原油录得探底回升。

在先前的分析中笔者有提到，油价并不构成持续性下跌的基本面，因为有欧佩克在那里把控

油价。石油与美元挂钩，原油的走低也受近期强势的美元影响。但前文有分析到，美元指数

在宽松的货币环境下预计很难再出现新一轮的上涨势头，需要等到明年的政策指引。因此，

油价在此处或维持震荡局势

美国原油目前在80美元/桶附近开始进行多空争夺，如若能成功突破，下一目标点位为81.5

附近，如若不能突破，油价或将在76-80区间进行震荡处理。

美国原油 WTI Crude Oil——4小时图

图片来源：CMC Markets



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