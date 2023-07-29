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MetaTrader 4（Mac版本）

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CMC Markets

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Best in-house analyst award (dark version)

29 Jul 2023, 16:30

MetaTrader 4（Mac版本）

MetaTrader 4（MT4）交易平台因其高级制图功能、技术分析工具和智能交易系统而深受外汇交易员欢迎。尽管MT4最初是为Windows系统设计的，但现在已适配Mac系统。在本文中，我们将探讨MT4（Mac版本）的优势和特点，以及平台的设置方法。


MT4的mac版本
 

MT4（Mac版本）的优势

MT4（Mac版本）的主要优势之一就是允许Mac用户使用与Windows用户完全相同的高级交易功能和工具，包括多种金融产品的交易、高级技术分析工具的使用以及使用智能交易系统（EA）进行自动交易。

MT4（Mac版本）的另一项优势就是稳定性与可靠性。由于Mac操作系统以稳定性著称，因此与Windows用户相比，Mac用户更少遇到系统崩溃和技术问题。

MT4（Mac版本）的特点

MT4（Mac版本）具有与Windows版本完全相同的全部功能，包括：

  • 高级制图功能：MT4允许您用各种类型的技术指标和图形对象来定制您的图表。
  • 技术分析工具：MT4提供各种类型的技术分析工具，包括趋势线、支撑位和阻力位以及斐波那契回撤位
  • 智能交易系统（EA）：MT4允许您使用EA（该程序可根据预先定义好的交易规则来执行交易）进行自动交易。
  • 自定义界面：Mt4允许您根据自己的交易风格和偏好自定义平台界面。

设置MT4（Mac版本）

1. 点击此处下载MT4（Mac版本）的安装文件。

2. 打开安装文件，并将MetaTrader 4图标拖到应用程序文件夹中。

Mt4 Mac安装指南

3. 打开应用程序文件夹，双击MetaTrader 4图标以启动该平台。

4. 输入您的账户详细信息，包括您的账户号码、密码和服务器名称或IP地址。帐户创建完成后，您将从来自CMC Markets的电子邮件中获得服务器详细信息和帐号。您可以点击此处注册一个MT4账户。

5. 根据您的交易风格和偏好自定义平台界面。

总结

作为一个强大的交易平台，MT4可提供多种功能来帮助您分析市场和执行交易。通过MT4（Mac版本），您可以使用与Windows用户完全相同的先进交易功能和工具，并享受稳定可靠平台所带来的额外好处。您可以按照本文概述的步骤设置MT4（Mac版本）并立即开始交易。 


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