早间总结： 债务谈判取得进展，华尔街收涨开启本周序幕

随着美国债务上限谈判的进展，美国股全线收涨拉开本周序幕，因投资风险偏好回暖，美国三大基准指数均收高。金融和材料等周期性板块出现反弹，并且科技股为典型的成长股则因美联储的政策乐观主义而继续攀升。

美元对大部分G10主要货币走强，而商品货币，如澳元、加元和新西兰元，在能源和金属价格回升后出现大幅反弹。美国债券收益率在过去几个交易日中横盘整理，因为债券交易商或正在重新评估美联储的政策路径。

中国股市表现出色，恒生指数周一上涨1.75%，中国银行股领涨，科技巨头百度和阿里巴巴的财与一系列有影响力的经济数据也将在近两日公布。亚洲市场将开盘上涨，ASX200指数期货上升1点，恒生指数期货上升1.13%，日经225指数上升0.71%。

金融市场主要行情：

- 标准普尔500指数的11个板块中有6个板块收高，金融和材料股领跌，分别上涨0.82%和0.85%。科技板块的表现卓越，上涨了0.74%。然而，防御性板块因风险偏好情绪而下跌，公用事业股领跌，下跌1.24%。

- 欧盟批准了微软690亿美元收购动视暴雪的交易，为这家科技巨头扫清了监管障碍，此前英国在上个月阻止了这项交易。 欧盟对该交易的批准是以允许用户在任何云流媒体平台上流传动视游戏的补救措施为前提，目的是消除对反垄断问题的担忧。

- 欧盟执行部门将2023年的通胀预期提高到5.8%，表明将继续加息和收紧信贷条件。欧元兑美元小幅走强，在约1.09的50日移动平均线找到支撑。

- 中国科技股在本周晚些时候包括百度和阿里巴巴在内的主要财报前跳涨。阿里巴巴的美国ADS上涨了1.42%，百度ADS在美国市场上涨了3.15%。对中国政府支持性政策的乐观态度也推动了大盘的反弹，上海证券交易所金融业研讨会将于本周三举行，会议的中心议题是 "在服务中国式现代化的同时促进金融业的估值和高质量发展"。

- 在美元走弱和风险偏好情绪的影响下，原油大幅反弹。美国能源部计划为SPR购买300万桶原油的消息也增加了人们的乐观情绪。WTI期货的双底仍然完好，50日移动平均线的75美元将或为重要近期阻力。

- 加密货币在上周遭受抛售后也出现反弹，因为数字币市场往往会追踪大科技公司的动向，这也可能被认为是对经济下滑时期的一种对冲工具。

ASX和NZX的公告/新闻：

- James Hardie (ASX: JHX)报告称，23财年第三季度净销售额下降4%至8.608亿美元，调整后净收入下降16%至1.292亿美元。该公司对2023财年净收入的指导是6亿美元到6.2亿美元之间。

今天的新闻：

- 西太平洋银行5月消费者信心指数和澳洲央行会议记录。

- 中国4月固定资产投资、工业生产、零售销售和失业率。



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