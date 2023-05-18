早间总结：美股收涨，因美国债务上限有望达成，日本股市刷新历史高位

两党债务上限谈判取得积极进展，有望在本周末达成协议，美股收高。 华尔街风险偏好劲升，三个基准指数全线收涨，同时美债收益率继续上升。 股市反弹引发其他风险性资产：如能源、金融和工业板块等周期性股票大幅反弹，同时对增长敏感的大宗商品（包括石油和铜）也出现价格反弹。 然而，由于美元进一步走强和债券收益率上升，黄金继续下跌。

亚太方面，日本东证指数在周三创下历史新高后扩大涨幅。 日经 225 指数也升至 2021 年 9 月以来的最高水平。反弹表明国外资金回流通胀较低，流通环境好，并受货币政策利好的经济体，潜在导致股票估值的走高和增长前景的看好。 10 年期日本政府债券收益率下跌 3 个基点至 0.36%，导致日元走低，因为投资者可能购买债券以对冲其股票头寸。

另一方面，在腾讯盈利低于预期后，中国股市再次失色，拖累了阿里巴巴、京东和百度等其他中国科技股。 阿里巴巴的收益报告将在今天晚些时候受到密切关注。 然而，伴随华尔街的反弹，大多数亚洲市场将高开，ASX 200 期货上涨 0.55%，恒生指数期货上涨 0.98%，日经 225 指数上涨 1.53%。

金融市场主要行情：

• 标准普尔 500 指数的 11 个板块中有 9 个板块收高，其中金融、能源和非必需消费品领涨，涨幅均超过 2%。 公用事业和消费必需品等防御性板块是唯一因避险情绪而收低的板块。

• 股东年会后，特斯拉的股价上涨超过 4%。 首席执行官埃隆·马斯克表示，特斯拉将在今年交付首批 Cybertrucks，预计今年交付量为 25 万至 50 万辆。

• Target 的股价在其收益报告中从盘中低点反弹 3%。 该零售商第一季度的每股收益和收入均超出预期，但预计销售额将保持低迷，预计本财年将出现低个位数下降至低个位数增长。

• 中国互联网巨头腾讯的股票在香港股市小幅下跌，原因是未达到净收入预期，尽管其收入增长是一年多以来最快的 11%。 在 与ChatGPT匹敌的市场角逐中，该公司还参与了 AI 开发，称技术为“增长倍增器”。 然而，中国经济的不确定性可能会继续打压对中国市场投资风险偏好。

• 人民币兑美元汇率进一步走弱，美元/离岸人民币汇率自 2022 年 12 月以来首次升至 7 以上。由于不同的货币政策，美元兑大多数其他主要货币走强，尤其是在亚洲。 中国经济复苏的不平衡也增加了人民币的下行压力。

• 由于美元坚挺和美国债券收益率上升，金价跌破50 日移动平均线的关键支撑位。 潜在的双顶形态可能会使金属价格进一步接近潜在支撑位 1,900。

• 原油在需求前景改善和风险资产普遍反弹的情况下上涨。 其双底反转形态仍然完好，WTI 原油期货可能进一步反弹至 50 日移动均线的 75 美元附近的潜在阻力位。

ASX和NZX的公告/新闻：

- 澳大利亚农业公司（ASX: AAC）报告称，23财年的收入为3.134亿澳元，比一年前增长14%。营业利润增长35%至6740万澳元。

- Nufarm Limited (ASX: NUF)截至2023年3月31日的6个月基本净利润增长7%至1.42亿澳元，宣布中期股息为5澳分，比一年前增长25%。

- Xero（ASX/NZX：XRO）报告的净亏损为1.135亿纽元，一年前为910万纽元。由于用户的增长，该软件公司23财年的收入增长了28%，达到14亿新元。

今天的新闻：

- 澳大利亚4月份的就业变化。

-新西兰年度财政预算



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