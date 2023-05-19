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早间总结：纳斯达克进入牛市，奈飞大涨9%

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

19 May 2023, 13:20

尽管债务上限谈判陷入僵局，但科技股的强势继续提振风险情绪，纳斯达克今年迄今上涨 21%，进入牛市。 流媒体直播公司 Netflix 在广告支持层取得成功，其股价飙升超过 9%，每月贡献约 500 万活跃用户。 Meta Platforms 推出了其定制计算机芯片以帮助 AI 开发，为技术集会增添了动力。 在下周发布财报之前，英伟达的股价也上涨了 5% 至 2021 年 12 月以来的最高水平。

在收益方面，沃尔玛 3 月季度的收益超出预期并上调了全年指引，表明尽管经济逆风，但消费能力仍具有弹性。 美国初请失业金人数也低于预期，表明美国经济可能没有想象的那么糟糕。 这强化了美联储今年不会启动降息周期的信念。

值得注意的是，美债收益率连续第五个交易日上涨，2 年期国债收益率达到 4.22%，创两个多月新高，美元指数自 3 月 20 日以来首次升破 103.50， 商品市场承压，现货黄金下跌25 美元至 1,960 美元/盎司。

亚洲市场延续背离走势。 尽管日本股市火爆，东证指数连续三天刷新历史新高，但中国科技巨头阿里巴巴令人失望的财报拖累恒生指数下跌。 亚洲市场开盘涨跌互见，ASX 200 期货上涨 0.23%，恒生指数期货下跌 1.26%，日经 225 指数上涨 1.01%。

金融市场主要行情

• 标准普尔 500 指数的 11 个板块中有 7 个收高，包括非必需消费品、科技和通信服务领涨，分别上涨 1.54%、2.06% 和 1.79%。 必需消费品、医疗保健和公用事业等防御性板块走低。房地产股也因利率上升而下跌。

• Netflix 的股价在公司公布有关广告支持层级成功的详细信息后高开并收涨9.22%。 在连续两次使用失败后，该直播主播于 2022 年底推出了一个更便宜的直播选项。 该部门被视为对公司未来发展至关重要，这帮助公司获得了约 500 万月活跃用户。

• 沃尔玛的股价上涨超过 1%，此前该零售商报告在杂货销售强劲的情况下季度收益强于预期。 该报告显示，消费者在食品杂货上的支出高于非必需品，但需求保持弹性。 每股收益为 1.47 美元，预期为 1.32 美元，营收为 1,533 亿美元，预期为 1,487.6 亿美元。 其销售额同比增长 8%。 它还将全年指导收益上调至每股 6.10 美元至 6.20 美元。

• 中国电子商务巨头阿里巴巴的美国存托凭证股价下跌 5.5%，因业绩不佳且宣布剥离其云业务。 这是公司业务部门拆分后的第一个季度业绩。 该公司每股收益为 1.34 元，低于分析师预期的 2.08 元，尽管营收为 2082 亿元，高于预期。

• 美元/日元升至138.70 上方。 与此同时，人民币进一步走弱，美元/离岸人民币突破 7.05，均为 2022 年 11 月以来的最高水平，因为美国和亚洲国家之间的货币政策分歧继续提振这些货币对。

• 金价连续第三个交易日下跌至三月底以来的最低点。 潜在的双顶形态可能会使金属价格进一步接近潜在支撑位 1,900。

• 由于美元走强，比特币跌破27,000。 头肩顶形态可能会走低，进一步支撑 25,000 点。

ASXNZX的公告/闻：

• My Food Bag (ASX/NZX: MFB) 宣布已向ASX Limited 提交正式申请，要求将其从ASX 官方名单中删除。 该公司 23 财年的收入为 1.757 亿新西兰元，同比下降 9.4%。 其利润从 22 财年的 3400 万新西兰元降至 1820 万新西兰元。

今天的议程：

• 新西兰贸易平衡。

• 日本全国核心 CPI 4 月同比。

• 新西兰信用卡消费。


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