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早间总结：美股收跌，家得宝财告不尽人意

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

17 May 2023, 13:25

早间总结：美股收跌，家得宝财告不尽人意

 

周二美股全线收跌，因家得宝(Home Depot)第一季度财告不及预期，投资风险偏好受挫。这家家装零售商的股价下跌了2%，此前公布了20多年来最大的营收下滑，并因消费者需求减弱而下调了2023年的指引，拖累了其他零售商的股价，如塔吉特和沃尔玛，它们将在今天晚些时候公布其财告。美国债务上限谈判仍处于僵持状态，增加了股票的下行压力，尤其是那些对增长敏感的行业，包括能源、工业和材料。相比之下，增长型股票在下跌市场中继续表现出色，尤其在谷歌发布了最新的人工智能发展后Alphabet股价一路领涨科技板块。自上周在其年度投资者会议上宣布这一消息以来，该公司的股价已经上涨了10%。

在经济方面，美国4月份的零售销售比预期的要弱，环比增幅0.4%，而预期为0.8%。该数据再次表明，由于暗淡的经济形式打压消费需求下滑。

美国债券收益率连续第三个交易日攀升，并提振美元走高，总体上对商品市场构成压力。中国弱于预期的经济数据加剧了金属和能源的抛售，使铜和石油下跌。

亚洲市场开盘时将涨跌互现，ASX200指数期货下跌0.50%，恒生指数期货下跌0.14%，日经225指数上涨0.17%。

金融市场主要行情

- 标准普尔500指数的11个行业中有9个行业收跌，能源和房地产领跌，分别下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推动下，科技和通信服务是唯一收涨的行业。

- 亚马逊加入了生成式人工智能的角逐，计划将一个类似ChatCPT的机器人整合到其在线商店。这家电子商务巨头表示，它将插入一个互动对话体验，帮助用户回答问题并给出个性化的产品建议。这项新技术类似于阿里巴巴在4月初宣布的通以千问。

- 家得宝的股价在第一季度财报发布后下跌了2%。 该零售商报告的每股收益为3.82美元，预期为3.80美元。收入为372.6亿美元，预期为382.8亿美元。该公司预计，本财年的销售收入将下降2%至5%，低于此前的持平预测。

- 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克预计，未来12个月内，具有挑战性的经济环境将持续存在。他认为，特斯拉在这一时期处于有利地位，特斯拉Model Y将成为今年全球最畅销的汽车。

- 在4月份令人失望的中国经济数据之后，中国离岸人民币兑美元汇率跌至2022年12月以来的最低水平。美元/人民币升至略低于7，这是该货币对的重要心理阻力。美元走强可能受到华尔街风险避险情绪的支撑。

- 由于美元坚挺和美国债券收益率跳升，金价下跌。黄金期货每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低点。一旦跌破50日移动平均线在1,970的潜在近期支撑，黄金可能继续回撤。

金融市场主要行情

- 标准普尔500指数的11个行业中有9个行业收跌，能源和房地产领跌，分别下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推动下，科技和通信服务是唯一收涨的行业。

- 亚马逊加入了生成式人工智能的角逐，计划将一个类似ChatCPT的机器人整合到其在线商店。这家电子商务巨头表示，它将插入一个互动对话体验，帮助用户回答问题并给出个性化的产品建议。这项新技术类似于阿里巴巴在4月初宣布的通以千问。

- 家得宝的股价在第一季度财报发布后下跌了2%。 该零售商报告的每股收益为3.82美元，预期为3.80美元。收入为372.6亿美元，预期为382.8亿美元。该公司预计，本财年的销售收入将下降2%至5%，低于此前的持平预测。

- 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克预计，未来12个月内，具有挑战性的经济环境将持续存在。他认为，特斯拉在这一时期处于有利地位，特斯拉Model Y将成为今年全球最畅销的汽车。

- 在4月份令人失望的中国经济数据之后，中国离岸人民币兑美元汇率跌至2022年12月以来的最低水平。美元/人民币升至略低于7，这是该货币对的重要心理阻力。美元走强可能受到华尔街风险避险情绪的支撑。

- 由于美元坚挺和美国债券收益率跳升，金价下跌。黄金期货每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低点。一旦跌破50日移动平均线在1,970的潜在近期支撑，黄金可能继续回撤。

金融市场主要行情

- 标准普尔500指数的11个行业中有9个行业收跌，能源和房地产领跌，分别下跌2.54%和2.61%。在大型科技公司的推动下，科技和通信服务是唯一收涨的行业。

- 亚马逊加入了生成式人工智能的角逐，计划将一个类似ChatCPT的机器人整合到其在线商店。这家电子商务巨头表示，它将插入一个互动对话体验，帮助用户回答问题并给出个性化的产品建议。这项新技术类似于阿里巴巴在4月初宣布的通以千问。

- 家得宝的股价在第一季度财报发布后下跌了2%。 该零售商报告的每股收益为3.82美元，预期为3.80美元。收入为372.6亿美元，预期为382.8亿美元。该公司预计，本财年的销售收入将下降2%至5%，低于此前的持平预测。

- 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克预计，未来12个月内，具有挑战性的经济环境将持续存在。他认为，特斯拉在这一时期处于有利地位，特斯拉Model Y将成为今年全球最畅销的汽车。

- 在4月份令人失望的中国经济数据之后，中国离岸人民币兑美元汇率跌至2022年12月以来的最低水平。美元/人民币升至略低于7，这是该货币对的重要心理阻力。美元走强可能受到华尔街风险避险情绪的支撑。

- 由于美元坚挺和美国债券收益率跳升，金价下跌。黄金期货每盎司下跌近30美元，至1,993，是5月初的最低点。一旦跌破50日移动平均线在1,970的潜在近期支撑，黄金可能继续回撤。

ASXNZX的公告/闻：

- 无重大新闻。

今天的新闻：
- 日本第一季度GPD

- 澳大利亚第一季度工资价格指数(Q/Q)

 

 


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