美国加息，中国为何选择“逆流而上”进行降息？

2022年，美国将进入加息年已经成为市场的共识，预计最快将在今年3月，全年预期将加息至少3次。全世界也纷纷跟随美国进入到了紧缩周期，但中国反而逆流而上，进行主动降息，这一背后的原因又是为何？

自央行在去年12月15日进行全面降准后，1月17日，央行分别将7000亿元中期借贷便利（MLF）与1000亿元7天期公开市场逆回购操作利率下调10个基准点，中标率分别为2.85%和2.1%。

紧接着，在1月20日，央行下调1年期和5年期以上的LPR利率，其中1年期LPR下调10个基点至3.7%，5年期以上LPR下调5个基点4.6%。

中国为何要反向“操作”？

中国在2021年的GDP整体增长8.1%，远高于先前6%以上的增长目标，这种表现在全球的经济体中名列前茅，这主要得益于进出口贸易的高速增长，尤其表现在第一和第二季度。第一季度同比增长18.3%，第二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。

虽然全年的整体成绩很满意，但可以很明显的看出来2021年在第三和第四季度GDP增速出现了下滑，这也说明了中国面临着经济下行的压力。从第三季度开始，随着国内外疫情的反复，房地产市场的宏观调控等，这些因素一定程度上影响到了中国经济的发展。

中国的12月零售增长仅为1.7%，远低于路透的预期3.7%，这也体现出全国消费的疲软趋势。

消费疲软的主要原因已经积蓄许久，一方面是高昂的房价，另一方面是由于上游大宗商品的暴涨传导到下游消费端，物价持续上涨。这导致年轻人的消费意愿低，结婚意愿低，这也导致了2021年出生率创建国以来最低，为7.52‰。压在年轻人的两座大山，一是高房价，二是培养孩子的高昂的教育成本。因此，在去年实行了教培双减，房地产管控。

央行降息的多方面思考

由于房地产市场在多年占中国GDP非常大的比重，因此必须实行软着陆的方式。中国的很多房地产企业都背负着巨额的债务，因此不能实行一刀切政策。现阶段通过降息，有助于缓解房地产市场的流动压力，使房价呈现稳中略降的趋势，房地产回归“房住不炒”的方针。

中国的经济正在处于转型的阶段，即慢慢摆脱对于房地产的依赖状况。因此需要通过降息来降低社会融资成本，扩大融资规模，从而引领全行业的发展。这也是通过其他的渠道来为经济注入新的活力。

从消费上看，通过降低5年期以上LPR利率，一定程度缓解当代人的房贷压力，从而刺激居民的消费欲望，扩大内需。并且起到缓解出生率连续下降的趋势。

而从国际层面上看，由于中国是率先从疫情中复苏过来的，在全球供应链被打乱的情况下，中国的外贸在2021年迅速增加，成为了世界工厂，这也是中国在2021年GDP超预期的原因。但需要注意的是，随着疫情带来的影响在2022年会逐渐消退，预计全球供应链将进入到复苏的阶段，届时中国的外贸增速将进一步下滑。因此，在现阶段需要未雨绸缪，通过降息保证中国的贸易顺差地位。

美联储的加息将促使资本回流，这也会使国际热钱抽离中国的资本市场。美国通过降息和加息收割多个国家的核心资产已经呈现了好几次。通常在美元流出的时候，本地的股票市场都会出现暴跌，然后美国再趁机大肆抄底核心资产，从而对这些国家实行经济控制。

因此，通过降息向市场投放更多的流动性，这也是为了防止核心资产股票出现大幅下跌，被美国再一次趁机抄底。



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