美联储放缓加息步伐，科技股将引领美股上行。本月将聚焦关注通胀数据和美国财告季

尽管银行业动荡不安，但美联储的转鸽倾向与对银行体系救助计划改善了资金流动性。美股在三月收高，特别是科技股有亮眼表现。美联储放缓升息步伐，继续推涨成长股的逢低买入风潮，纳斯达克再次跑赢道琼斯指数和标普500指数，本月上涨4.6%。自去年10月份低点以来涨幅达23%，进入了技术牛市。但3月的美国消费者价格指数（CPI）是否会继续提供通胀降温的支持将为4月份的焦点。此外，美国将迎来一季度财告季，也将为撼动美股的重磅。

美国银行危机拖累澳洲股市下行，澳联储停止升息，澳股或有望搭上政策的顺风车

受海外银行危机的拖累，能源和银行板块权重占比较大的澳交所连续第二个月下跌，3月跌幅达1.5%，落后美股与欧股表现。受对金融危机的担忧情绪影响，金融板块和矿业股一度被大幅抛售。但随着通胀出现降温迹象，澳联储在此连续升息后在4月份停止了升息步伐，或继续助力澳洲股市反弹。华尔街银行业和能源业股票反弹也同时提供澳股反弹动能。本月的澳洲第一季度通胀数据将为市场焦点，若通胀继续降温，澳联储或有望继续保持利率不变。

新西兰央行减缓升息步伐，纽币承压下滑，4月份通胀数据成为焦点

新西兰股市规模和流动性有限，受全球市场影响较小。虽然NZX 50指数在3月小幅上涨，但新西兰元兑美元和澳元汇率收盘走高，而兑欧元和日元等避险货币汇率大幅下跌。因新西兰元作为商品货币对经济增长最为敏感，新西兰央行对美欧的银行危机表示担忧，或改变其一向的鹰派立场，以稳定国内银行系统信心与经济的运行。4月，新西兰一季度CPI指数和新西兰储备银行政策会议将为焦点。

中国放松科技公司监管，或将再次推涨中国股市

3月，由于银行危机、美中紧张局势加剧等系列全球事件，中国股市出现动荡。历经起伏后，恒生指数3月上涨1.4%。然而，中国取消新冠清零政策对全球经济至关重要。香港恒生指数于2022年10月下旬便开始筑底反弹。最近阿里巴巴的拆分引发了中国科技股的新一轮买涨热潮，中国政府同时对中国科技龙头企业的放松管控，潜在成为中国股市４月牛市的政策面利好。但中国的经济数据仍然为投资者需要关注的重点，包括３月份制造业与服务业的采购经理人指数等。

黄金市场3月表现强劲，再次突破２０００大关

受银行动荡引发的避险情绪影响，3月份黄金期货上涨约8%。美元抛售也将提振黄金市场。随着银行危机逐渐平息，债券收益率出现再次攀升的迹象，黄金或在4月份面临回撤风险。但由于避险需求，以及美联储的转鸽态度与美元承压的趋势或继续支持黄金的长期上行走势。

欧派克意外宣布增加减产，石油或继续反弹

由于人们对经济衰退的担忧，原油在3月跌至15个月的最低点，但在银行采取系列缓解措施后迅速反弹。对俄罗斯制裁引发的供应担忧，以及中国放开后的需求提振将为石油市场带来乐观前景。以沙特为首的石油输出国组织意外宣布将增加１１０万桶／日的石油减产量，引发石油暴涨再次突破８０美元／桶的关口。在美元走软与供给面再次成为焦点后，原油或在４月继续反弹趋势。



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