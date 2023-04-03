欧佩克+周末突发减产引发油市暴动，WTI原油跳空高开8%重回80美元，后市该如何看待？

周末因OPEC+多个产油国联合减产超100万桶/日，刺激WTI原油周一早盘跳空高开约8%，冲破80关口。产油国的减产虽然突然但在情理之中，此举主要在于应对银行业危机可能带来的需求疲软，反映出产油国对今年经济前景的谨慎预期。

我们早在3月16日和3月29日均发布了油价将开始触底反弹的策略，有兴趣的朋友可参考：

需求担忧引发WTI原油自2021年来首次跌破70关口，黄金单日一度飙升50美金能否再创新高？

国际油价低位反弹约15%，黄金陷入高位盘整，道指止跌反弹，4月该如何看待

WTI原油短期走势分析与预测

在过去的两周，由于美国银行业危机在美联储以及财政部的一系列救市举措下，没有进一步扩散至整个系统性危机，风险情绪回暖带动原油以及其他风险资产回暖。通过观察下图可以看出，油价与欧美股指保持着高度的正相关性，与避险资产黄金保持负相关性走势。

WTI原油（蓝） vs 道琼斯指数（紫） vs 欧洲斯托克50（黑）vs 现货黄金（红）

来源：CMC Makrets（4月3日）

对于4月走势，我们倾向于原油、股市将继续呈现偏强的趋势，该趋势将一直持续到加息周期结束，最早可能发生在5月。逻辑为：

加息意味着经济基本面稳定，劳动力市场仍然强劲，银行业风险可控，经济好支撑原油、股市涨。

结束加息意味着经济失去增速，通胀下行并进入通缩，需求下跌，原油、股市下跌

因此，在油价周一跳空高开后，在4月或将维持整体向上的态势。原油的价格波动短期看消息，中长期看供需关系。从大的方向上看，原油仍处于下跌通道中（如下图所示）。此轮跳空高开已触及我们此前的目标价位80，对于接下来的走势。笔者认为或出现以下两种情况。如下图所示

来源：CMC Markets（4月3日）

由于在前近4个月油价一直在80-82承压，油价今日早盘跳空高开，随后小幅回落，或存在回补缺口的可能性。从近期各类资产的走势中可以看出，原油与美国股指呈现正向走势，与黄金呈现反比，如下图所示。因此，在加息周期结束前，股指与油价仍具有上行潜力。回补缺口后或进行二次冲高，随后承压下跌。 原油冲破80 – 82的阻力并可能进一步挑战去年11月的高点90附近。然后在结束加息后，随着全球经济快速下行，需求进一步疲软引发原油下跌。



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