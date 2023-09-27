亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.27

澳洲股市



今日澳洲指数早盘一度走低，盘中多次回升，最终小幅收跌。S&P/ASX 200指数跌0.11%，报7030.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.12%，报7229.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.28%，报2710.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：医疗设备公司Resmed Inc（+4.79%），博彩公司Tabcorp Holding Ltd（+5.95%）以及生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+3.05%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd （-16%），西澳矿业公司De Grey Mining Ltd（-4.7%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-4.55%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块下跌，信息技术为下跌最多的板块，下跌0.96%。



来源：ASX

香港股市



香港股市反弹。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报17611.87点；国企指数涨0.65%，报6069.84点；恒生科技指数涨0.43%，报3833.87点。南向资金今日净买入36.82亿元，近5日累计净买入88.91亿元。



盘面上，物流、制药、医疗保健板块走强。



物流股方面，乐舱物流涨32.39%，嘉里物流涨21.43%，远见控股涨17.5%。



制药股方面，联邦制药涨8.57%，药明康德涨7.72%，歌礼制药涨7.26%，信达生物涨6.94%，韩森制药涨4.26%。



医疗保健股方面，康基医疗涨5.28%，瑞尔集团涨4.63%，威高股份涨3.77%，微创机器人涨3.79%，先健科技涨3%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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