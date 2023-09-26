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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 Sep 2023, 19:10

澳洲股市


今日澳洲指数走弱，S&P/ASX 200指数跌0.54%，报7038.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.55%，报7238.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.61%，报2718.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：医疗软件服务公司Pro Medicus Ltd（+12.39%），医疗设备公司PolyNovo Ltd（+5.95%）以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（+3.83%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：黄金勘探和开发公司Genesis Minerals Ltd（-7.19%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-5.38%）以及初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.37%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨，信息技术为涨幅最多的板块，上涨1.92%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市全天下跌。截至收盘，恒生指数跌1.48%，报17466.9点；国企指数跌1.62%，报6030.77点；恒生科技指数跌1.69%，报3817.27点。南向资金今日净买入1.59亿元，近5日累计净买入84.09亿元。


盘面上，中概互联网、体育用品、电信股走弱。


中概互联网方面，京东跌2.69%，腾讯跌1.45%，小米跌1.52%，快手跌1.37%。


体育用品股方面，滔博跌6.25%，李宁跌5.18%，安踏跌4.17%，特步跌2.9%，361度跌2.82%。


电信股方面，中国联通跌1.9%，中国移动跌1.87%，中国电信跌2.24%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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