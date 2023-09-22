亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.22

澳洲股市



今日澳洲指数触底反弹，S&P/ASX 200指数涨0.05%，报7068.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.05%，报7270点；ASX Small Ordinaries指数涨0.037%，报2728.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂钽生产商 Pilbara Minerals Ltd（+6.78%），蔬菜水果供应商Costa Group Holdings Ltd（+6.55%）以及金融服务公司Insignia Financial Ltd（+3.77%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：教育集团IDP Education Ltd（-5.9%），黄金生产和勘探公司Regis Resources Ltd（-3.13%）以及房地产集团HMC Capital Ltd（-2.97%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块上涨，房地产为下跌最多的板块，下跌1.48%。公用事业、能源板块走高，分别上涨0.79%和0.72%。



来源：ASX

香港股市



香港股市大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨2.28%，报18057.45点；国企指数涨2.68%，报6262.61点；恒生科技指数涨3.69%，报3991.33点。南向资金今日净卖出42.28亿元，近5日累计净买入144.35亿元。



盘面上，中概互联网、新能源汽车板块领涨



中概互联网方面，腾讯涨3.5%，百度涨2.78%，快手涨5.13%，哔哩哔哩涨4.79%，阿里涨3.93%，美团涨3.87%，京东涨3.08%，网易涨6.23%。



新能源汽车方面，恒大汽车涨5.88%，小鹏汽车涨5.52%，长城汽车涨4.68%，理想汽车涨4.05%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.