亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.21

澳洲股市



今日澳洲指数继续下跌，S&P/ASX 200指数跌1.37%，报7065.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.29%，报7266.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.91%，报2727.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：数据管理公司Link Administration Holdings Ltd（+2.95%），软件服务公司Data#3 Ltd（+2.72%）以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（+2.08%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-11.43%），计算机科技公司Weebit Nano Ltd（-4.8%）以及金融科技公司Block Inc.（-4.76%）。



S&P/ASX 200中的11个板块全部下跌，能源板块为下跌最多的板块，下跌1.96%。



来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.29%，报17655.41点；国企指数跌1.33%，报6099.26点；恒生科技指数跌1.85%，报3849.27点。南向资金今日净买入32.44亿元，近5日累计净买入198.56亿元。



盘面上，半导体、生物科技跌幅居前。恒大系逆市走高



半导体方面，普达特科技跌17.89%，信利国际跌13.25%，ASMPT跌2.62%，华虹半导体跌2.07%。



生物科技方面，3D Medicines跌8.75%，巨子生物跌8.04%，基石药业跌5.05%，君实生物跌3.98%。



恒大系方面，中国恒大涨10%，恒大物业涨3.03%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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