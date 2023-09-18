亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.18

澳洲股市



今日澳洲指数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.67%，报7230.4点； ASX All Ordinaries指数跌0.73%，报7428.1点；ASX Small Ordinaries指数跌1.27%，报2775.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Paladin Energy Ltd（+4.15%），澳大利亚证券交易所ASX Ltd（+1.54%）以及医疗公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（+1.52%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：黄金生产和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（-8.33%），软件服务商BrainChip Holdings Ltd（-6.78%）以及矿产公司Syrah Resources Ltd（-6.72%）。



S&P/ASX 200中的11个板块全部下跌，信息技术为下跌最多的板块，下跌2.65%。



香港股市

来源：ASX



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.39%，报17930.55点；国企指数跌1.59%，报6209.52点；恒生科技指数跌2.22%，报3987.35点。南向资金今日净买入87.33亿元，近5日累计净买入174.99亿元。



盘面上，电气设备、锂电池、 内房股走低。



电气设备方面，东方电气跌3.86%，上海电气跌2.19%，金风科技跌1.28%。



锂电池方面，中国石墨跌24.05%，洪桥集团跌7.41%，比亚迪电子跌2.42%



内房股方面，亿达中国跌22.03%，北京建设跌11.63%，中骏集团控股跌9.21%，时代中国控股跌8.77%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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