亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.15

澳洲股市



今日澳洲指数集体上涨，S&P/ASX 200指数涨1.29%，报7279点； ASX All Ordinaries指数涨1.35%，报7482.6点；ASX Small Ordinaries指数涨1.66%，报2811.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿产公司Syrah Resources Ltd（+8.18%），软件服务公司Life360 Inc（+6.69%）以及投资公司Washiongton H Soul Pattingson & Company Ltd（+6.64%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-2.84%）；房地产集团Abacus Group（-2.75%）以及房地产投资管理公司Cromwell Property Group（-2.27%）。



S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨，材料板块领涨，上涨2.54%。





来源：ASX

香港股市



香港股市早盘冲高，午后小幅回落。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报18182.89点；国企指数涨0.55%，报6309.59点；恒生科技指数涨0.46%，报4077.91点。南向资金今日净买入11.94亿元，近5日累计净卖出14.9亿元。



盘面上，电影、生物科技、汽车股涨幅居前，内房股领跌。



电影股方面，阿里影业涨7.84%，猫眼娱乐涨6.67%。



生物科技股方面，来凯医药涨5.17%，药明生物涨4.77%，荣昌生物涨3.16%。



汽车股方面，蔚来汽车涨5.4%，零跑汽车涨4.59%，北京汽车涨4.55%。



内房股方面，远洋集团跌12.12%，中国恒大跌10.14%，禹洲集团跌9.95%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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