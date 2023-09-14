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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.14

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Sep 2023, 18:20

澳洲股市


今日澳洲指数止跌反弹，S&P/ASX 200指数涨0.46%，报7186.5点； ASX All Ordinaries指数涨0.5%，报7382.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.56%，报2765.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务商Brainchip Holdings Ltd（+5.45%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+5%）以及铁矿石勘探公司Champion Iron Ltd（+4.33%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融数据公司Link Administration Holdings Ltd（-4.88%）；基础设施公司Fletcher Building Ltd（-4.41%）以及电信运营商Spark New Zealand Ltd（-3.97%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，材料板块领涨，上涨0.96%。


 
来源：ASX

 


香港股市


香港股市震荡收红。截至收盘，恒生指数涨0.21%，报18047.92点；国企指数涨0.63%，报6275.15点；恒生科技指数涨0.44%，报4059.15点。南向资金今日净买入26.12亿元，近5日累计净买入43.63亿元。


盘面上，黄金、建筑材料板块领涨。


黄金股方面，中国黄金国际涨7.99%，山东黄金涨4.73%，刘福集团涨1.51%。


建筑材料方面，中国金石涨82.61%，基石控股涨15%，景联集团涨5.56%，浦江国际涨3.9%，华新水泥涨2.87%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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