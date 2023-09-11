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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Sep 2023, 18:45

澳洲股市


今日澳洲指数低开高走，S&P/ASX 200指数涨0.5%，报7192.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.4%，报7387.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.19%，报2775.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿产公司Syrah Resources Ltd（+7.02%），资产管理公司Magellan Financial Group Ltd（+4.4%）以及金融公司Link Administration Holdings Ltd（+3.89%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金属回收公司 Sims Ltd（-10.63%）；网络服务提供商Megaport Ltd（-8.59%）以及锂资源勘探公司 Lake Resources N.L.（-7.9%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块上涨，金融板块为涨幅最多的板块，上涨1.27%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开，午后拉升。截至收盘，恒生指数跌0.58%，报18096.45点；国企指数跌0.25%，报6298.72点；恒生科技指数跌0.21%，报4083.14点。南向资金今日净卖出102.56亿元，近5日累计净买入172.57亿元。


盘面上，电力、生物科技板块涨幅居前。


电力股方面，瑞风新能源涨22.77%，华能国际电力涨2.07%，华电国际电力涨1.59%，中广核电力涨1.51%。


生物科技股方面，宜明昂科涨21.72%，荣昌生物涨13.36%，君实生物涨6.23%，康希诺生物涨3.49%，中国生物制药涨3.08%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台

 


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