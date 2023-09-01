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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.1

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Sep 2023, 18:35

澳洲股市


今日澳洲指数小幅下跌，S&P/ASX 200指数跌0.37%，报7278.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.37%，报7489.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.074%，报2844.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+4.55%），煤矿勘探公司Whitehaven Coal Ltd（+3.94%）以及冶金煤生产商Coronado Global Resources Inc（+3.8%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.28%）；医疗设备公司PolyNovo Ltd（-5.71%）以及铁矿石勘探和开发公司Fortescue Metals Group Ltd（-5.27%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下涨，能源板块逆市上涨1.58%，健康医疗板块领跌，下跌1.42%。


 
来源：ASX

 

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