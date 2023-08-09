亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.9

澳洲股市



今日澳洲指数小幅反弹，S&P/ASX 200指数涨0.37%，报7338点； ASX All Ordinaries指数涨0.32%，报7543.4点；ASX Small Ordinaries指数小幅下跌0.056%，报2835.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：殡葬公司 InvoCare Ltd（+5.94%），煤生产商Coronado Global Resources Inc（+4.81%）以及医疗保健公司 Nanosonics Ltd（3.86%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂勘探公司Lake Resources N.L.（-5.71%）；医疗设备公司 ResMed Inc（-4.63%）以及珠宝零售商 Lovisa Holdings Ltd（-4.34%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，金融板块涨幅最大，上涨1.21%。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Mirvac Group (18.75M)， Paladin Energy Ltd (17.46M)，Pilbara Minerals Ltd (16.82M)，The Star Entertainment Group (14.20M)，Beach Energy Ltd (12.16M)。

香港股市



香港股市低开高走。恒生指数涨0.32%，报19246.03点；国企指数涨0.39%，报6613.23点；恒生科技指数跌0.01%，报4373.71点。南向资金今日净卖出68.81亿元，近5日累计净买入25.7亿元。



盘面上，制药、生物科技、恒大系走强，半导体走弱。



制药方面，亚盛医药涨16.24%，信达生物涨12.2%，药明康德涨5.84%，华康生物医学涨6.67%



生物科技方面，康希诺生物涨15.53%，来凯医药涨9.09%，荣昌生物涨4.14%



恒大系方面，恒大汽车涨14.89%，恒大物业涨2.41%。



半导体方面，宏光半导体跌6.42%，华虹半导体跌2.13%，协鑫科技跌1.91%。

商品外汇





来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计







来源：CMC Markets NG平台



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