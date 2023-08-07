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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.7

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Aug 2023, 18:25

澳洲股市


今日澳洲指数表现弱势，S&P/ASX 200指数跌0.22%，报7309.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.21%，报7519.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.074%，报2852.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：汽车零部件公司 G.U.D Holdings Ltd（+3.91%），锂钽生产商Pilbara Minerals Ltd（+3.81%）以及锂矿开发公司Sayona Mining Ltd（3.45%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂资源勘探公司 Lake Resources N.L.（-18.61%）；金融科技公司 Block Inc（-10.14%）以及锂生产公司Core Lithium Ltd（-5.47%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块下跌，医疗保健板块领跌大盘，下跌1.08%。房地产板块涨幅居前，上涨0.54%。


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (25.97M)，ResMed Inc (9.66M)， Telstra (8.88M)，South32 Ltd (8.74M)，  Nickel Industries Ltd (7.87M)。

 

香港股市


香港股市低开，随后拉升并接近平收。恒生指数跌0.01%，报19537.92点；国企指数涨0.03%，报6734.31点；恒生科技指数涨0.05%，报4499.43点。南向资金今日净买入44.36亿元，近5日累计净买入120.04亿元。


盘面上，内地房地产、内险跌幅居前。航空板块走高


内地房地产方面，宝龙地产跌8.65%，龙光集团跌8.14%，碧桂园跌7.69%，新城发展跌6.4%。


内险股方面，中国太平跌4.66%，新华保险跌4.63%，复星国际跌3.3%，中国太保跌2.4%，中国人寿跌2.17%。


航空板块优于大盘，东方航空涨2.72%，国航涨0.96%，南方航空涨0.86%，国泰航空涨0.58%。

 

商品外汇


来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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