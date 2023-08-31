亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.31

澳洲股市



今日澳洲指数全天震荡，S&P/ASX 200指数涨0.1%，报7305.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.15%，报7517.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.049%，报2847点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务公司BrainChip Holdings Ltd（+6.67%），采矿公司IGO Ltd（+5.45%）以及零售公司Harvey Norman Holdings Ltd（+5.21%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-12%）；煤矿勘探公司Whitehaven Coal Ltd（-9.38%）以及在线旅行社Webjet Ltd（-6.06%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，通信技术板块为表现最好的板块，上涨0.98%。但能源板块大幅下跌，下跌2.67%。



来源：ASX



香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.55%，报18382.06点；国企指数跌0.38%，报6332.42点；恒生科技指数跌0.38%，报4179.49点。南向资金今日净买入28.31亿元，近5日累计净买入178.16亿元。



盘面上，制药、内房、中资券商走弱。半导体、新能源汽车走强



制药板块方面，百济神州跌2.83%，瀚森制药跌2.11%，信达生物跌2.36%，复星医药跌2.33%。



内房板块方面，绿地香港跌15.38%，融信中国跌9.47%，富力地产跌5.51%，龙湖集团跌4.73%，万科跌3.79%。



中资券商板块方面，中金公司跌6.68%，海通证券跌4.32%，中信建投跌3.36%，东方证券跌3.33%。



半导体板块方面，骏马半导体涨3.89%，芯智控股涨3.33%，中芯国际涨2.5%，华虹半导体涨0.74%。



新能源汽车板块方面，恒大汽车涨9.71%，零跑汽车涨2.34%，蔚来汽车涨2.13%。



商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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