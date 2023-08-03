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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.3

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Aug 2023, 19:40

澳洲股市


今日澳洲指数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.58%，报7311.7点； ASX All Ordinaries指数跌·0.61%，报7522.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.71%，报2849.6点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融公司 Virgin Money UK PLC（+3.27%），休闲娱乐集团 EVT Ltd（+3.25%）以及金矿股 Bellevue Gold Ltd（3.07%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：地产集团 Abacus Property Group（-4.17%）；娱乐集团 The Star Entertainment Group Ltd（-3.85%）以及基础设施公司 Downer Edi Ltd（-3.84%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，信息技术板块领跌大盘，下跌1.63%。


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Sayona Mining Ltd (37.47M)，Pilbara Minerals Ltd (26.69M)， Telstra (19.26M)， South32 Ltd (16.33M)，AMP Ltd (12.04M)。

 

香港股市


香港股市全天震荡。恒生指数跌0.49%，报19420.87点；国企指数跌0.26%，报6652.16点；恒生科技指数涨0.4%，报4406.44点。南向资金今日净买入34.21亿元，近5日累计净买入146.52亿元。


盘面上，中资券商股走高，新能源汽车反弹。


中资券商股中，国联证券涨16.84%，中金公司涨3.61%，国泰君安国际涨3.08%，华泰证券涨2.19%，光大证券涨2.18%


新能源汽车板块反弹，蔚来汽车涨7.72%，小鹏汽车涨3.97%，理想汽车涨3.92%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计

  
   
来源：CMC Markets NG平台


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