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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.28

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

28 Aug 2023, 18:45

澳洲股市


今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.63%，报7159.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.45%，报7365.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.043%，报2807.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：博彩公司 Tabcorp Holdings Ltd（+4.95%），基础设施服务供应商 Ventia Services Group Ltd（+4.51%）以及黄金生产和勘探公司 Silver Lake Resources Ltd（4%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司 Sayona Mining Ltd（-27.2%）；软件服务公司BrainChip Holdings Ltd（-10.77%）以及锂资源勘探公司 Lake Resources N.L.（-6.52%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块上涨，医疗保健、非必需消费涨幅居前，分别上涨1.45%和1.36%。


来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨0.97%，报18130.74点；国企指数涨1.15%，报6246.22点；恒生科技指数涨1.69%，报4127.54点。南向资金今日净买入41.02亿元，近5日累计净买入157.91亿元。


盘面上，汽车股走强，中资券商、内房板块高开低走。


汽车股方面，小鹏汽车涨10.91%，蔚来涨3.59%，理想汽车涨1.77%。


中资券商方面，国泰君安国际涨3.33%，海通国际涨3.28%，光大控股涨3.12%，中国银河涨2.66%，光大证券涨2.62%。


内房股方面，绿城中国涨6.94%，越秀地产涨2.16%，万科涨1.95%。

 


商品外汇


 来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
来源：CMC Markets NG平台


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