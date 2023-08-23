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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.23

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

23 Aug 2023, 19:00

澳洲股市


今日澳洲指数延续反弹，S&P/ASX 200指数涨0.38%，报7148.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.29%，报7367.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.19%，报2830.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：披萨公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（+11.81%），教育集团IDP Education Ltd（+9.5%）以及工程集团Monadelphous Group Ltd（6.6%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：软件公司 Wisetech Global Ltd（-19.62%）；资源公司Iluka Resources Ltd（-11.27%）以及医疗技术公司Nanosonics Ltd（-8.89%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块下跌，信息技术板块跌幅最大，下跌5.26%。


 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开高走。截至收盘，恒生指数涨0.31%，报17845.92点；国企指数涨0.32%，报6117.27点；恒生科技指数涨0.2%，报4008.86点。南向资金今日净买入31.22亿元，近5日累计净买入192.69亿元。


盘面上，体育用品、零售股领涨，新能源汽车、内房股跌幅居前。


体育用品方面，安踏体育涨9.72%，滔搏涨1.36%。


零售股方面，世纪金花涨14.04%，名创优品涨6.18%，岁宝百货涨5.97%。


新能源汽车方面，零跑汽车跌5.33%，小鹏汽车跌4.07%，北京汽车跌3.16%，理想汽车跌2.69%。


内房股方面，富力地产跌15.6%，融创中国跌12%，碧桂园跌6.67%，宝龙地产跌4.82%，万科跌2.28%，中国铁建跌2.92%。

 


商品外汇


 来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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