亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.22

澳洲股市



今日澳洲指数反弹，S&P/ASX 200指数涨0.09%，报7121.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.14%，报7346.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.74%，报2825.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件公司Altium Ltd（+25.92%），网络服务提供商Megaport Ltd（+16.94%）以及金融服务公司Hub24 Ltd（11.31%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司Imugene Ltd（-8%）；铝冶炼公司Alumina Ltd（-7.99%）以及保险公司NIB Holdings Ltd（-7.18%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块上涨，信息技术板块涨幅最大，上涨5.19%。

来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Telstra (32.63M)， Paladin Energy Ltd (30.11M)，Reliance Worldwide Corporation Ltd (19.11M)，South32 Ltd (18.36M)，Pilbara Minerals Ltd (18.26M)。

香港股市



香港股市止跌反弹。截至收盘，恒生指数涨0.95%，报17791.01点；国企指数涨1.11%，报6097.59点；恒生科技指数涨1.98%，报4000.92点。南向资金今日净买入7.34亿元，近5日累计净买入131.01亿元。



盘面上，中概互联、半导体设备涨幅居前。



中概互联网方面，美团涨1.73%，阿里涨1.93%，京东涨1.78%，网易涨2.25%，哔哩哔哩涨4.85%。



半导体方面，ASMPT涨4.62%，华虹半导体涨2.46%，中芯国际涨2.35%。



商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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