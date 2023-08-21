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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Aug 2023, 18:40

澳洲股市


今日澳洲指数小幅收跌，S&P/ASX 200指数跌0.46%，报7115.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.41%，报7335.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.11%，报2804.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：零售商Premier Investments Ltd（+12.23%），电器供应商Breville Group Ltd（+8.98%）以及锂勘探公司 Lake Resources N.L.（6.82%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融服务公司Iress Ltd（-35.54%）；牛奶品牌The A2 Milk Company Ltd（-13.56%）以及农业综合企业Elders Ltd（-10.82%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块下跌，必需消费、信息技术跌幅居前，分别下跌1.34%和1.32%


来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Telstra (31.87M)， Pilbara Minerals Ltd (22.20M)，Paladin Energy Ltd (14.65M)， The A2 Milk Company Ltd (13.6M)，Westpac (12.66M)。

 

香港股市


香港股市延续下跌。截至收盘，恒生指数跌1.82%，报17623.29点；国企指数跌1.89%，报6030.64点；恒生科技指数跌2.1%，报3923.16点。南向资金今日净买入96.65亿元，近5日累计净买入191.61亿元。

盘面上，中资券商、内险、绿电跌幅居前。

中资券商股方面，中金公司跌7.14%，中信证券跌6.76%，中信建投跌4.93%，国泰君安跌4.84%，广发证券跌4.32%。

绿电板块方面，大唐新能源跌4.94%，华电国际电力跌4.17%，大唐发电跌3.88%，中国电力跌3.7%。

内险股方面，中国人寿跌3.97%，中国太保跌3.78%，中国太平跌3.58%，中国平安跌3.52%。

 


商品外汇


来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
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