亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.2

澳洲股市



今日澳洲指數下跌，S&P/ASX 200指數跌1.29%，報7354.6點； ASX All Ordinaries指數跌·1.24%，報7568.4點；ASX Small Ordinaries指數跌1.36%，報2869.9點。



S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：IT公司Pro Medicus Ltd（+2.98%），電器供應商Breville Group Ltd（+1.58%）以及供水系統設計公司Reliance Worldwide Corporation Ltd（+1.44% ）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：物業基金管理公司Centuria Capital Group（-5.34%）；黃金開採公司Capricorn Metals Ltd（-5.18%）以及能源公司AGL Energy Ltd（-4.8%） 。



S&P/ASX 200中的11個板塊全部下跌，公用事業、房地產板塊跌幅居前，分別下跌2.19%和1.96%





來源：ASX



S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別The Lottery Corporation Ltd (22.72M)，Telstra (22.27M)， South32 Ltd (17.07M)，Pilbara Minerals Ltd (15.6M)，Paladin Energy Ltd (11.58M )

香港股市



香港股市大幅走低。恆生指數跌2.47%，報19517.38點；國企指數跌2.7%，報6669.37點；恆生科技指數跌3.29%，報4388.77點。南向資金今日淨買入4.02億元，近5日累計淨買入75.5億元。



盤面上，生物科技、製藥、新能源汽車走低。



生物科技板塊中，榮昌生物跌13.58%，基石藥業-B跌6%，3D Medicines跌5.54%，康希諾生物跌5.46%，中國生物製藥跌5.08%。



製藥板塊中，藥明康德跌4.36%，百濟神州跌4.29%，石藥集團跌4.92%，瀚森製藥跌6.82%，復星醫藥跌2.18%，信達生物跌6.21%。

新能源汽車走弱，小鵬汽車跌14.63%，蔚來汽車跌8.2%，比亞迪股份跌2.11%，華晨中國跌1.97%。



商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客戶持倉統計









來源：CMC Markets NG平台



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