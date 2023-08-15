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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

15 Aug 2023, 18:20

澳洲股市


今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.38%，报7305点； ASX All Ordinaries指数涨0.36%，报7520.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.26%，报2861.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂勘探公司 Lake Resources N.L.（+16.67%），汽车零部件公司 G.U.D. Holdings Ltd（+14.87%）以及软件服务公司 Life360. Inc（12.34%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产科技公司 Syrah Resources Ltd（-5.15%）；招聘平台 Seek Ltd（-4.27%）以及黄金勘探和开发公司 Gold Road Resources Ltd（-3.86%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，医疗保健和信息技术板块涨幅居前，分别上涨3.16%和1.76%。


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (25.73M)，Telstra (13.32M)，Beach Energy Ltd (11.05M)，Mirvac Group (9.98M)，The Star Entertainment Group Ltd (9.8M)。

 

香港股市


香港股市全天低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.03%，报18581.11点；国企指数跌0.89%，报6366.48点；恒生科技指数跌0.7%，报4179.13点。南向资金今日净买入67.92亿元，近5日累计净买入177.11亿元。


盘面上，内房、汽车板块延续弱势，证券板块午后拉升。


内房股方面，远洋集团跌8.11%，绿地香港跌4.84%，华润置地跌2.7%，万科跌2.23%。。


汽车股方面，蔚来汽车跌2.55%，北京汽车1.95%，比亚迪跌1.34%，理想汽车跌1.24%。


证券板块方面，恒投证券涨18.05%，国联证券涨5.32%，中州证券涨4.1%，东方证券涨1.52%。

 

商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
 来源：CMC Markets NG平台


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