亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.14

澳洲股市



今日澳洲指数表现弱势，S&P/ASX 200指数跌0.86%，报7277点； ASX All Ordinaries指数跌0.81%，报7493.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.57%，报2854.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂勘探公司 Lake Resources N.L.（+7.69%），汽车广告业务商 Carsales.com Ltd（+6.99%）以及金属回收公司 Sims Ltd（3.97%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产科技公司 Syrah Resources Ltd（-6.85%）；农业公司 Elders Ltd（-6.1%）以及锂钽生产商 Pilbara Minerals Ltd（-6.03%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下的，材料板块跌幅最大，下跌1.74%。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (30.33M)，Beach Energy Ltd (24.09M)，South32 Ltd (16.71M)，AMP Ltd (16.27M)，Liontown Resources Ltd (13.99M)。

香港股市



香港股市早盘大幅下跌，恒生指数失守19000，午后小幅回升。截至收盘，恒生指数跌1.58%，报18773.55点；国企指数跌1.79%，报6423.84点；恒生科技指数跌1.52%，报4208.43点。南向资金今日净买入88.44亿元，近5日累计净买入182.48亿元。



盘面上，内房，中概互联网全天下跌。



内房股方面，碧桂园跌18.37%，富力地产跌8.26%，美的置业跌4.73%。



中概互联网方面，腾讯跌0.77%，美团跌1.31%，阿里巴巴跌2.62%，京东集团跌1.3%，快手跌1.86%，百度跌2.32%。



商品外汇



来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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