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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.1

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Aug 2023, 18:25

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.54%，报7450.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.54%，报7663.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.59%，报2909.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：电信公司 TPG Telecom Ltd（+11.55%），金矿股 Gold Road Resources（+8.57%）以及锂矿公司 Sayona Mining Ltd（+6.90%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融服务商 Credit Corp Group Ltd（-12.59%）；医疗设备公司 PolyNovo Ltd（-2.78%）以及保险公司 AUB Group Ltd（-2.69%）。


S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨，信心技术板块表现最强，上涨1.14%，过去的5个交易日累计上涨4.2%
 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Telstra (18.64M)，Paladin Energy Ltd (17.18M)，Qantas (13.65M)，South32 Ltd (13.37M)，Pilbara Minerals Ltd (12.75M)。

 

香港股市


香港股市高开低走。恒生指数跌0.34%，报20011.12点；国企指数跌0.65%，报6854.52点；恒生科技指数跌0.26%，报4538.1点。南向资金今日净买入94.8亿元，近5日累计净买入149.31亿元。


盘面上，内房、内银、光伏板块走弱。


内房板块中，美的置业跌9.51%，碧桂园跌7.59%，龙湖集团跌5.35%。


内银板块中，邮储银行跌2.93%，农业银行跌2.12%，浙商银行跌1.75%，招商银行跌1.56%，中信银行跌1.33%。


光伏板块中，信义能源跌20.5%，信义光能跌10.12%，信义玻璃跌4.97%，协鑫科技跌2.96%。

 


商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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