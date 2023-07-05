亚太市场收评 2023.7.5

澳洲股市

今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌0.35%，报7253.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.34%，报7453.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.25%，报2842点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：农业公司 Elders Ltd（+4.8%），金矿股Bellevue Gold Ltd（+4.09%）以及就业服务公司 Seek Ltd（+3.9%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：财富管理公司 AMP Ltd（-6.14%）；金融科技公司 Netwealth Group Ltd（-3.79%）以及生物制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-3.39%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有 9 个板块下跌。 通信服务是表现最好的板块（+1.06%），能源（-0.55%）、医疗保健（-0.83%）、金融板块（-0.63%）领跌。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为AMP Ltd (36.31M)， Telstra (20.96M)， Sayona Mining Ltd (16.25M)， South32 Ltd (16.17M)， Pilbara Minerals Ltd (13.33M)。

香港股市



香港股市低开低走，恒生指数跌1.57%，报19110.38点；国企指数跌1.87%，报6489.94点；恒生科技指数跌1.42%，报4016.53点。南向资金今日净买入92.41亿元，近5日累计净买入57.45亿。

盘面上，军工、内房、内银跌幅居前。稀土板块逆势走高

军工板块中，中船防务跌3.63%，航天控股跌2.56%，中国航天万源跌2.38%，中航科工跌2.03%。

内房板块中，碧桂园跌4.88%，富力地产跌6.57%，龙光集团跌3.66%，融创中国跌3.5%。

内银股普遍下跌，交通银行跌3.6%，招商银行跌3.56%，农业银行跌2.9%，工商银行跌1.9%，建设银行跌1.77%。

稀土板块走强，中国稀土涨18.18%，丝路能源涨9.49%，五矿资源涨4.18%，中国铝业涨2.01%。

商品外汇



现货黄金白天时段走势反复，价格整体活动于1921 – 1930区间。

WTI原油期货震荡走弱，价格在71.3附近受到阻力，关注下方70左右的支撑。

美元指数震荡走强，关注是否能突破上方阻力103。

美元兑离岸人民币延续昨日反弹，价格再次站上7.25之上。

澳元兑离岸人民币整体呈现震荡态势，价格处于4.8 – 4.85区间。

澳元兑美元日内走弱，价格在0.67受到阻力，现报0.6665

欧元兑美元震荡走弱，欧盘开盘一度触及1.09后迅速回落，现报1.088。

英镑兑美元呈现弱势盘整，关注价格能否站稳1.27，若失守或进一步跌至1.266。



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