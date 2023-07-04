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亚太市场收评 2023.7.4

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Jul 2023, 18:40

澳洲股市


今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.45%，报7279点； ASX All Ordinaries指数涨0.49%，报7478.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.92%，报2849点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：蔬菜水果商Costa Group Holdings Ltd（+12.84%），金矿股Silver lake Resources Ltd（+5.77%）以及铀生产公司 Paladin Energy Ltd（+4.73%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：房地产广告公司 Domain Holdings Australia Ltd（-3.66%）；娱乐集团 The Star Entertainment Group Ltd（-1.70%）以及金矿公司 Chalice Mining Ltd（-1.6%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有 6个板块收高。 能源是表现最好的板块，上涨1.16%。过去五上涨3.92%。房地产（+0.95%）、金融板块（+1.08%）紧随其后。
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (62.95M)，Pilbara Minerals Limited (31.97M)，Telstra (16.13M)，Paladin Energy Ltd (13.87M)，South32 Ltd (12.84M)。

 

香港股市


香港股市走势反复，午后一度跳水，最终震荡收红，恒生指数涨0.57%，报19415.68点；国企指数涨0.34%，报6613.4点；恒生科技指数涨0.5%，报4074.42点。南向资金今日净买入4.55亿元，近5日累计净买入38.13亿。

盘面上，医药板块涨幅居前，新能源汽车回调。

医药板块中，荣昌生物涨18.16%，3D Medicines涨7.19%，再鼎医药涨6.84%，基石药业-B涨5.62%，药明生物涨3.41%，君实生物涨2.36%。

新能源汽车普遍走弱，小鹏汽车跌6.52%，蔚来汽车跌4.94%，零跑汽车跌4.07%，理想汽车跌1.97%。

 

 

商品外汇


现货黄金白天时段呈现反弹，在1920附近获得支撑，一度反弹至1928.4美元/盎司，现报1926.5美元/盎司；现货白银震荡上行，目前在23附近遇到阻力。

WTI原油期货震荡呈现盘整，关注70附近的支撑。

美元指数呈现盘整，在102.5附近获得支撑。

美元兑离岸人民币继续呈现走弱态势，价格一度跌至7.217附近，目前小幅反弹至7.229。

澳元兑离岸人民币整体呈现震荡态势，价格处于4.8 – 4.85区间。

澳元兑美元在澳联储暂停加息后一度跳水至0.664，随后反弹，收复日内所有跌幅，现报0.6678

欧元兑美元白天时段弱势盘整，价格在1.0915受到一定阻力。

英镑兑美元呈现弱势盘整，目前价格在1.27附近受到阻力。


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