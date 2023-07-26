亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.26

澳洲股市

今日澳洲指数强势上涨，S&P/ASX 200指数涨0.85%，报7402点； ASX All Ordinaries指数涨0.84%，报7617.8点；ASX Small Ordinaries指数涨0.41%，报2879.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：天然气勘探公司 Beach Energy Ltd（+6.89%），铁矿石勘探公司 Champion Iron Ltd（+5.4%）以及锂钽生产商 Pilbara Minerals Ltd（+4.55%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司 Imugene Ltd（-3.26%）；锂矿公司 Sayona Mining Ltd（-3.13%）以及房地产投资管理公司 Cromwell Property Group（-2.7%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，材料板块为表现最好的板块，上涨1.83%，过去的5天累计上涨2.62%。

来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (28.53M)，South32 Ltd (19.91M)，Beach Energy Ltd (19.61M)，Telstra (13.75M)，Scentre Group (13.1M)。

香港股市

香港股市小幅收跌。恒生指数跌0.36%，报19365.14 点；国企指数跌0.83%，报6549.19点；恒生科技指数跌0.91%，报4218.83点。南向资金今日净买入77.83亿元，近5日累计净卖出18.75亿元。

盘面上，金属、电力板块走强，新能源汽车、内房板块小幅回吐昨日涨幅。

金属板块中，汇力资源涨10.71%，中国黄金国际涨3.79%，五矿资源涨3.15%，紫金矿业涨2.59%。

电力板块中，瑞风新能源涨30.43%，中国天化工涨14.89%，中电控股涨1.79%。

新能源汽车走弱，小鹏汽车跌6.92%，长城汽车跌3.83%，零跑汽车跌3.28%，华晨中国跌1.51%。

内房股回落，碧桂园跌3.36%，龙湖集团跌3.34%，宝龙地产跌3.23%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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