亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.25

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收红，S&P/ASX 200指数涨0.46%，报7339.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.5%，报7554.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.094%，报2868.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿开发公司Sayona Mining Ltd（+6.67%），工程集团 Monadelphous Group Ltd（+5.4%）以及锂钽生产商 Pilbara Minerals Ltd（+5.23%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：披萨连锁店Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-5.04%）；金融服务商 Credit Corp Group Ltd（-4.3%）以及农作物公司 Nufarm Ltd（-3.6%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有4个板块上涨，其中材料和能源板块为表现最好的板块，分别上涨2.74%和1.15%。





来源：ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Core Lithium Ltd (66.87M)， Sayona Mining Ltd (38.38M)， Pilbara Minerals Ltd (33.73M)， Telstra (22.49M)，South32 Ltd (21.45M)

香港股市



香港股市放量大涨。恒生指数涨4.1%，报19434.4点；国企指数涨5.31%，报6604.2点；恒生科技指数涨6.04%，报4257.58点。南向资金今日净卖出61.21亿元，近5日累计净买入68.19亿。



盘面上，内房、证券、保险、新能源汽车、中概互联网大涨。



内房板块中，碧桂园服务涨26.45%，龙湖集团涨25.58%，新城发展涨22.83%，碧桂园涨18.25%，万科涨12.51%，华润置地涨10.55%。



证券板块中，中信证券涨5.84%，东方财富涨7.17%，华泰证券涨7.23%。



保险板块中，中国人寿涨6.01%，中国平安涨6.28%，中国人保涨5.93%，中国太保涨9.98%。



新能源汽车板块中，小鹏汽车涨12.75%，蔚来涨10.27%，吉利涨7.79%，理想汽车涨5.27%，五菱汽车涨5.97%。



中概互联网集体上涨，腾讯涨6.15%，美团涨7.84%，阿里巴巴涨6.25%，京东集团涨7.71%，快手涨8.48%，百度涨8.5%，哔哩哔哩涨12.35%。



商品外汇





来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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