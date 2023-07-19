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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.19

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Jul 2023, 19:00

澳洲股市


今日澳洲指数收红，S&P/ASX 200指数涨0.55%，报7323.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.55%，报7538.2点；ASX Small Ordinaries指数涨0.85%，报2899.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司Imugene ltd（+12.90%），软件服务商Brainchip holdings Ltd（+6.76%）以及煤矿公司Coronado Global Resources Inc（+5.5%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金矿股 Northern Star Resources Ltd（-5.83%）；铜矿公司Sandfire Resources NL（-3.39%）以及矿砂公司Iluka Resources Ltd（-2.61%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨。 能源（+1.7%）、金融（+1.49%）板块涨幅居前。


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Telstra (44.9M)， South32 Ltd (21.03M)，Pilbara Minerals Ltd (19.94M)，Evolution Mining Ltd (17.21M)， Nickel Industries Ltd (12.91M)。

 

香港股市

香港股市走低，午后回暖小幅收跌。恒生指数跌0.33%，报18952.31点；国企指数跌0.28%，报6381.94点；恒生科技指数跌0.35%，报4114.97点。南向资金今日净买入164.78亿元，近5日累计净买入166.53亿。


盘面上，生物科技、饮料板块领跌，中概互联网、新能源汽车股早盘一度走低，午后一度回升。


生物科技板块中，药明生物跌1.96%，3D Medicines跌19%，荣昌生物跌5.01%。


饮料板块中，青岛啤酒跌2.73%，麦迪森控股跌4.31%，香港生力啤跌4.41%。


中概互联网股中阿里、快手翻红，阿里涨0.72%，快手涨1.22%

 

 

商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
      
来源：CMC Markets NG平台


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