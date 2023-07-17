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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Jul 2023, 18:55

澳洲股市


今日澳洲指数收跌，结束5日连阳，S&P/ASX 200指数跌0.06%，报7298.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.07%，报7511.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.42%，报2891.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：保险公司 Medibank Private Ltd（+3.58%），医疗设备公司 PolyNovo Ltd（+2.84%）以及金融服务公司 Credit Corp Group Ltd（+2.78%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：饮料酒类零售商 Endeavour Group Ltd（-9.91%）；锂矿公司 Sayona Mining Ltd（-7.9%）以及采矿和勘探公司 IGO Ltd（-4.47%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块上涨。 信息技术为表现最好的板块，上涨0.88%，过去的5日累计上涨7.31%。
 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (45.97M)，Endeavour Group Ltd (24.31M)， South32 Ltd (18M)，Telstra (17.72M)， Pilbara Minerals Ltd (13.09M)。

 

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来源：CMC Markets

 

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