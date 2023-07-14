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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.14

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Jul 2023, 18:50

澳洲股市


今日澳洲指数继续上涨，S&P/ASX 200指数涨0.78%，报7303.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.83%，报7517.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.03%，报2903.4点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：制药公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.33%），金融科技公司 Block Inc（+5.19%）以及医疗设备公司 PolyNovo Ltd（+4.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融科技公司 Netwealth Group Ltd（-5.40%）；水供应商 Reliance Worldwide Corporation Ltd（-2.02%）以及广告公司Domain Holdings Australia Ltd（-1.84%）。


S&P/ASX 200中的11个板块又9个板块上涨。 信息技术、通信服务领涨大盘，分别收涨1.68%和1.66%


 
来源：ASX


S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (26.47M)，Paladin Energy Ltd (23.09M)，South32 Ltd (22.79M)，Telstra (22.27M)， Pilbara Minerals Ltd (13.5M)。

 

香港股市


香港股市涨跌不一。恒生指数涨0.33%，报19413.78点；国企指数涨0.23%，报6558.88点；恒生科技指数跌0.2%，报4228.71点。南向资金今日净卖出6.75亿元，近5日累计净卖出43.51亿。


盘面上，电信运营商股走强，汽车、中概互联走弱。


电信股中，中国联通涨5.29%，中国电信涨4.51%，中国移动涨1.9%


汽车股走弱，蔚来汽车跌3.51%，小鹏汽车跌3.17%，零跑汽车跌3.33%，理想汽车跌1.1%，长城汽车跌3.24%。


中概互联网股涨跌不一，美团跌1.56%，腾讯涨0.8%，快手跌0.42%，哔哩哔哩涨0.38%，网易涨2.02%，百度跌0.27%，小米跌0.52%。

 


商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计
    
   

来源：CMC Markets NG平台


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今日澳洲指数强势上涨，S&P/ASX 200指数涨1.56%，报7246.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.55%，报7455.4点；ASX Small Ordinaries指数涨1.9%，报2873.8点。香港股市高开高走。恒生指数涨2.6%，报19350.62点；国企指数涨2.6%，报6543.91点；恒生科技指数涨3.82%，报4237.09点。南向资金今日净卖出3.27亿元，近5日累计净卖出78.68亿。

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