亚太市场收评 2023.6.7

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收跌，S&P/ASX 200指数跌0.16%，报7118点； ASX All Ordinaries指数跌0.13%，报7310.4点；ASX Small Ordinaries指数上涨0.08%，报2825.6点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：医疗设备公司 PolyNovo Ltd（+15.81%），金融科技公司 Block Inc（+4.67%）以及教育服务机构IDP Education Ltd （+3.57%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： Beach Energy Ltd（-8.1%）；工业化学品公司 Incitec Pivot Ltd（-4.75%）以及矿产公司Syrah Resources Ltd（-3.72%）。

S&P/ASX 200中的 11 个板块有 7 个板块下跌。 非必需消费品是表现最好的板块（+0.81%），能源（-0.72%），金融（-0.66%）板块跌幅居前。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (71.89M)，Paladin Energy Ltd (30.01M)， Beach Energy Ltd (25.14M)， South32 Ltd (23.64M)， Incitec Pivot Ltd (17.82M)。

香港股市



香港股市全天收红。恒生指数涨0.8%，报19252点；国企指数涨0.95%，报6541.16点；恒生科技指数涨2.26%，报3921.02点。南向资金今日净买入2.41亿元，近5日累计净卖出30.94亿。

盘面上，新能源汽车，中概科技股走高。

新能源汽车方面，长城汽车涨4.13%，理想汽车涨3.98%，广汽集团涨2.99%，蔚来涨1.25%，比亚迪股份涨0.32%。

中概科技股方面，腾讯控股涨1.33%，美团涨1.4%，阿里巴巴涨2.06%，网易涨3.76%，快手涨4%。

绿电板块延续弱势，新奥能源跌1.15%，华润电力跌1.14%，龙源电力跌4.05%，福莱特玻璃涨2.07%，金凤科技跌1.22%。

商品外汇

现货黄金亚盘午后跳水10美金，价格运行在1955附近并获得显著支撑，支撑之上看反弹至1980。现货白银日内小幅走弱，1小时级别处于震荡态势，关注下方23.3支撑。

WTI原油期货亚盘小幅走弱，日内仍关注70 – 71附近支撑的反弹机遇。

美元指数亚盘整体呈现温和上涨态势，日内关注阻力104.3 – 104.5

美元兑离岸人民币日内继续走高，日内最高触及7.14附近，目前需关注价格能否突破企稳。

澳元兑离岸人民币日内呈小幅走高态势，目前价格运行至4.76附近。在出现回踩在4.7上方或进一步上探4.8。

澳元兑美元亚盘呈震荡趋势，价格在0.67有一定阻力。若突破或进一步挑战0.679

欧元兑美元日内走低，价格失守107，参考下方支撑1.063

英镑兑美元走弱测试颈线支撑1.239，若能企稳或再次反弹



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