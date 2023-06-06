亚太市场收评 2023.6.6

澳洲股市



今日澳联储超预期加息25个基点，澳洲指数受挫，S&P/ASX 200指数跌1.2%，报7129.6点； ASX All Ordinaries指数跌1.1%，报7319.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.83%，报2823.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：煤矿勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（+4.38%），能源公司New Hope Corporation Ltd（+3.54%）以及锂钽生产商Pilbara Minerals Ltd （+1.97%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： ASX Ltd（-10.22%）；软件服务商Brainchip Holdings Ltd（-8.70%）以及媒体公司Domain Group（-5.63%）。

S&P/ASX 200中的 11 个板块有 10 个下跌。 公用事业是表现最好的板块（+0.54%），非必选消费（-2.16%）、工业（-1.56%）、金融（-1.46%）板块跌幅居前。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Paladin Energy Ltd (30.35M)， Incitec Pivot Ltd (25.61M)， Sayona Mining Ltd (24.22M)， South32 Ltd (22.84M)， Pilbara Minerals Ltd (19.09M)。

香港股市

香港股市今日高开低走。恒生指数跌0.05%，报19099.28点；国企指数涨0.24%，报6479.64点；恒生科技指数跌0.17%，报3834.34点。南向资金今日净卖出81.3亿元，近5日累计净卖出37.22亿。

盘面上。啤酒，房地产板块涨幅居前 ，半导体、电力板块走弱

啤酒板块中，百威亚太涨3.15%，华润啤酒涨2.98%，青岛啤酒涨1.76%。

房地产板块中。华润置地涨4.6%，中国海外发展涨4.41%，贝壳涨1.44%，万科涨1.66%，龙湖集团涨7.76%，碧桂园涨6.16%。

电力板块中多股下跌，福莱特玻璃跌3.34%，华润电力跌2.99%，中国电力跌2.03%，大唐发电跌3.7%，金风科技跌1.71%。



商品外汇

现货黄金亚盘呈现高位回落，价格在1964附近受阻。短线关注下方支撑1953。现货白银受阻于23.7承压下挫，现报23.45。

WTI原油期货在昨日高开低走后，今日继续延续下跌态势，目前价格跌至70.6附近。若失守70则参考支撑67.5。

美元指数亚盘先抑后扬，盘中触及103.75后迅速反弹，目前价格在104关口交投。形成突破或进一步上行至104.3。

美元兑离岸人民币日内继续走高，盘中触及阻力7.137后小幅回落。该位置为近几个交易日的高点区域。若不能进一步突破或陷入调整。

澳元兑离岸人民币日内呈走高态势，价格突破4.7。目前上行结构完好或上行至4.8。

澳元兑美元在澳联储加息后走高，盘中最高触及0.6684，目前价格小幅回落，但反弹趋势完好或进一步走高至0.679。

欧元兑美元日内走低，价格走低至1.07附近。参考下方支撑1.063。

英镑兑美元日内回吐部分昨日涨幅，但反弹结构暂时完好，回踩参考支撑1.239 - 1.24。



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