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亚太市场收评 2023.6.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 Jun 2023, 19:05

澳洲股市

今日澳洲指数震荡走弱，S&P/ASX 200指数跌0.29%，报7078.7点； ASX All Ordinaries指数跌0.3%，报7264.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.13%，报2739.5点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：黄金公司Capricorn Metals Ltd（+4.94%），快消公司 Metcash Ltd（+4.74%）以及黄金公司 Silver Lake Resources Ltd（+4.3%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：石墨生产商 Syrah Resources Ltd（-5.95%）；临床免疫肿瘤公司 Imugene Ltd（-4.5%）以及娱乐公司 The Star Entertainment Group Ltd（-3.83%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 9 个板块下跌。 信息技术是表现最好的板块，上涨 0.88%，并从近期的跌势中反弹。 该板块过去五天下跌4.47%。


来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (36.58M)，Telstra (18.23M)，Pilbara Minerals Limited (14.14M)，Scentre Group (14.02M)，South32 Ltd (13.60M)。

 

香港股市


香港股市震荡走弱，连续五日收阴，恒生指数跌0.51%，报18794.13点；国企指数跌0.35%，报6372.19点；恒生科技指数跌0.17%，报3872.61点。南向资金今日净买入31.93亿元，近5日累计净卖出55.45亿。

盘面上，地产、半导体走弱，绿电、医药板块走高。

地产板块中，龙湖集团跌3.77%，九龙仓置业跌1.99%，万科跌0.2%，新鸿基地产跌0.97%，贝壳涨3.19%，信和置业涨1.17%

半导体板块中，ASMPT跌1.74%，中芯国际跌0.9%，华虹半导体跌0.6%。

医药板块领涨板块，华领医药-B涨19.46%，乐普生物-B涨8.49%，瀚森制药涨5.07%，康方生物涨4.96%，药明康德涨3.42%。

绿电板块中，金风科技涨10.72%，信义能源涨5.88%，华润电力涨5.88%，中国电力涨4.85%，大唐发电涨4.32%。

 

商品外汇

现货黄金白天时段高开高走，延续上周五探底回升态势，目前价格重回1930美元之上；现货白银日内走高约1.8%，现报22.8美元/盎司。

WTI原油期货承压于70美元回落，现报68.8美元/桶。

美元指数亚欧盘呈现盘整，价格目前在102.3之上获得支撑。

美元兑离岸人民币继续呈现走高态势，价格最高触及7.24。

澳元兑离岸人民币止跌回升，在4.81获得支撑反弹，现报4.826。

澳元兑美元白天继续走弱，日内关注支撑0.666。

欧元兑美元走弱，价格失守109，关注下方支撑1.084。

英镑兑美元温和反弹，价格在1.27之上获得支撑，现报1.273。


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