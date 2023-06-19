亚太市场收评 2023.6.19

澳洲股市

今日澳洲指数延续上涨，S&P/ASX 200指数涨0.6%，报7294.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.51%，报7489.2点；ASX Small Ordinaries指数跌0.13%，报2838.7点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：地产公司Abacus Property Group Ltd（+5.81%），娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（+4.76%）以及网络服务提供商（+4.27%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿公司 Lake Resources NL（-20%）；电池公司Liontown Resources Ltd（-6.03%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-5.76%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 9 个上涨。 医疗保健是表现最好的板块，上涨了 1.90%；能源（-0.6%）、材料（-0.55%）板块跌幅居前





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (29.32M)，Telstra (24.79M)，The Star Entertainment Group Ltd (17.93M)，Origin Energy Ltd (15.47M)，South32 Ltd (15.38M)。

香港股市



香港股市整体低开，恒指跌幅一度扩大超300点，在午后呈现回升之势。恒生指数跌0.64%，报19912.89点；国企指数跌0.83%，报6776.55点；恒生科技指数跌1.3%，报4178.25点。南向资金今日净买入71.06亿元，近5日累计净卖出51.15亿。

盘面上，多数板块呈现下跌，中概互联、内房、体育、生物科技跌幅居前。

中概互联网股多数下跌，腾讯跌1.6%，阿里巴巴跌2.07%，快手跌3.51%，百度跌1.79%，京东跌1.91%，哔哩哔哩跌5.23%。

生物科技板块中，贝康医疗-B跌5.32%，基石药业-B跌5.09%，康希诺生物跌5.04%，巨子生物跌2.57%，药明生物跌1.58%。

内房股全天弱势，碧桂园跌5.34%，万科跌2.14%，新城发展跌7.26%，美的置业跌2.67%，融创中国跌4.49%。

电信服务板块逆势走高，中国移动涨1.57%，中国电信涨1.29%，中国联通跌0.35%，电讯盈科涨1.87%。

商品外汇



现货黄金亚盘表现弱势，欧盘呈现向上拉升，目前价格稳守1950关口，预计上行至第一阻力1970；白银走势与黄金趋同，在24上方获得稳定支撑。

WTI原油期货早盘一度走弱，在70.7附近获得支撑，午后呈现走高，目前价格运行在71.5附近，预计进一步向上突破72。

美元指数亚欧盘整体呈现弱势整理，目前价格整体活动在小范围区间101.8 – 101.95。

美元兑离岸人民币亚欧盘呈现走高，价格再次升至7.16上方。

澳元兑离岸人民币在4.89附近获得支撑再次，价格升至4.91上方，有望进一步挑战5关口。

澳元兑美元白天时段先跌后涨，价格在0.6835附近受到支撑后再度走高，在触及日内高点0.6878附近后回落。

欧元兑美元白天呈现高位向下小幅整理，关注支撑1.092。

英镑兑美元呈现高位整理，关注下方支撑1.28。



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