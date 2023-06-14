亚太市场收评 2023.6.14

澳洲股市

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.32%，报7161.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.34%，报7354.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.01%，报2805点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿业公司 Mineral Resources Ltd（+5.01%），化学公司 Allkem Ltd（+4.63%）以及石油和天然气勘探公司Karoon Energy Ltd（+4.49%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 生物医疗公司CSL Ltd（-6.9%）；金矿公司 Capricom Metals Ltd（-6.03%）以及铀生产公司 Paladin Energy Ltd（-5.26%）。

S&P/ASX 200中的11 个板块中有 6个板块收高。 材料是表现最好的板块，上涨了 2.42%。医疗保健板块跌幅居前，跌4.79%。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (39.96M)，Plibara Minerals Ltd (39.48M)，South32 Ltd (30.99M)，Telstra (21.64M)， Incitec Pivot Limited (20.99M)。

香港股市



香港股市收阴结束五连阳。恒生指数跌0.58%，报19408.42点；国企指数涨0.63%，报6576.79点；恒生科技指数涨0.36%，报4052.69点。南向资金今日净买入15.49亿元，近5日累计净买入120.25亿。

盘面上，新能源汽车走强，内银、电力走弱。

新能源汽车中，蔚来汽车涨6.59%，理想汽车涨5.39%，小鹏汽车涨4.52%，零跑汽车涨4.49%，长城汽车涨1.35%。

内银股多数下跌，招商银行跌2.52%，工商银行跌2.35%，交通银行跌2.29%，中国银行跌1.58%，中信银行跌1.45%。

电力板块高位回落，粤丰环保跌4.43%，中广核电力跌2.63%，大唐发电跌1.97%，中电控股跌1.05%。

商品外汇



现货黄金亚盘日内呈现反弹，在1940附近再次受到支撑反弹近10美金。现货白银在23.6企稳反弹，目前触及23.9附近。

WTI原油期货日内继续反弹，重新回到70上方。

美元指数亚盘回升，欧盘反转下跌，价格在103附近受到支撑。

美元兑离岸人民币冲高回落，未能突破昨日前高7.1787，目前小幅回落至7.17附近。

澳元兑离岸人民币日内继续呈现走高态势，目前价格在4.86 – 4.865区间盘整

澳元兑美元亚盘震荡上行，目前受阻于0.679 – 0.68。

欧元兑美元亚盘弱势盘整，欧盘发力再次回到1.08，预计进一步上行至1.087。

英镑兑美元亚震荡上行再次创5月11日以来高点，在1.26之上继续上行获得支撑上行，目前5月10日前高1.268。



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