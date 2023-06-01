亚太股市收评 2023.6.1

澳洲股市

今日澳洲指数小幅收高，S&P/ASX 200指数涨0.27%，报7110.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.24%，报7290.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.23%，报2807.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Paladin Energy Ltd（+11%），矿业公司De Grey Mining Ltd（+4.85%）以及黄金开发和勘探公司Perseus Mining Ltd（+4.66%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为： 临床免疫肿瘤公司Imugene Ltd（-9.09%）；教育机构 IDP Education Ltd（-6.23%）以及铁矿石勘探公司Champion Iron Ltd（-5.33%）。

S&P/ASX 200的11个板块全线下跌。 受国际油价拖累，能源板块跌幅第一，下跌2.52%；材料（-2.18%）、金融板块（-2.03%）跌幅居前。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (43.28M)，Paladin Energy Ltd (37.89M)， Pilbara Minerals Ltd (23.68M)， Telstra (17.81M)， South32 Ltd (16.86M)。

香港股市



香港股市在6月的第一个交易日仍表现较弱，整体呈现高开低走。恒生指数跌0.1%，报18216.91点；国企指数跌0.22%，报6149.64点；恒生科技指数涨0.11%，报3630.87点。南向资金今日净买入-36.64亿元，近5日累计买入27.24亿。

盘面上。中概互联、电子设备普涨，航空股，地产领跌。

中概互联网公司今日高开低走，主导了大盘的走势。腾讯控股涨1.55%，美团涨2.36%，阿里巴巴跌0.77%，京东涨3.26%，快手涨1.04%，百度涨1.84%，网易跌0.68%，小米跌0.77%。

蓝筹地产股跌幅居前，新鸿基地产跌0.9%，恒基地产跌5.43%，信和置业跌4.72%，新世界发展跌2.46%。

航空股继续大跌，国航跌8.74%，南航跌6.21%，东方航空跌3.03%。



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