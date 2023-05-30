亚太股市收评 2023.5.30

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数小幅下跌0.11%，报7209.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.11%，报7387.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.34%，报2817.7点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：镍矿勘探商Nickel Industries Ltd（+4.6%），矿业勘探公司 Sandfire Resources NL（+3.73%）以及医疗设备公司PolyNovo Ltd（+3.02%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：铀生产公司Paladin Energy Ltd（-19.55%）；锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-11.91%）以及生物科技公司Imugene Ltd（-4.55%）。

S&P/ASX 200中11个板块涨跌互现。 11 个行业中有 7 个下跌。 电信服务是表现最好的板块，上涨0.62%，房地产（-0.98%）、能源板块（-0.67%）跌幅居前。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (177M)， Paladin Energy Ltd (40.41M)， South32 Ltd (22.18M)， Pilbara Minerals Ltd (21.06M)， Telstra (16.45M)。

香港股市

香港指数早盘一度走低，午后回升并收阳，结束四连下跌。恒生指数涨0.24%，报18595.78点；国企指数涨0.52%，报6283.71点；恒生科技指数涨1.5%，报3702.13点。南向资金今日净买入14.03亿，近5日累计买入83.35亿。

盘面上。内房、高铁、中概科技走强，生物科技、半导体走弱

高铁板块中，中国中车涨5.18%，中国中铁涨3.52%，中国铁建涨1.98%，中国交通建设涨2.41%。

内房板块中，融信中国涨20%，融创中国涨15.45%，远洋集团涨13.98%。

港股科技股多数上涨，腾讯控股涨0.96%，美团涨0.52%，阿里巴巴涨1.29%，京东涨1.64%，快手涨6.45%，百度涨3.34%，网易跌0.29%，小米涨0.19%。



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