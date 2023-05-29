亚太股市收评 2023.5.29

澳洲股市



在美国债务协议的初步达成的乐观情绪下，今日澳洲指数整体走高，S&P/ASX 200指数涨0.87%，报7217.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.83%，报7395.1点；ASX Small Ordinaries指数涨0.69%，报2827.3点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：软件服务商Brainchip holdings Ltd（+4.65%），房地产信托基金 Charter Hall Education Trust（+4.5%）以及工业矿产公司Syrah Resources Ltd（+4.07%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：教育服务机构IDP Education Ltd（-15.92%）；生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-6.09%）以及检测公司ALS Ltd（-4.16%）。

S&P/ASX 200中11 个板块中有 9 个板块收高。 澳洲房地产投资信托是表现最好的板块，上涨了1.97%。金融，材料板块反弹，分别涨1.3%和1.23%。信息技术高开低走，结束连续三日上涨态势。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为AMP Ltd (30.77M)， Tabcorp Ltd (23.81M)， Pilbara Minerals Ltd (22.56M)， South32 Ltd (16.44M)， Core Lithium Ltd (12.97M)。

香港股市

香港指数高开低走，恒生指数跌1.04%，报18551.11点；国企指数跌1.3%，报6251.04点；恒生科技指数跌1.19%，报3647.26点。南向资金今日净买入-18.31亿，近5日累计买入47.71亿。

盘面上，半导体、电力板块走强，医疗保健、新能源汽车、房地产板块走弱。

半导体板块中，中芯国际涨2.77%，ASMPT涨5.09%，华虹半导体涨1.99%。

港股科技股多数下跌，腾讯控股跌2.85%，美团跌8.1%，阿里巴巴跌1.08%，京东跌1.69%，快手跌4.83%，百度涨2.75%，网易涨7.2%，小米跌0.19%。

新能源汽车集体下跌，蔚来汽车跌3.52%，长城汽车跌4.18%，比亚迪股份跌2.05%，华晨中国跌9.63%，小鹏汽车跌2.55%，理想汽车跌0.45%，吉利汽车跌1.08%，广汽集团跌1.75%。

内房股多数下跌，华润置地跌1.15%，万科跌1.33%，龙湖集团跌0.25%，碧桂园跌1.34%。



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