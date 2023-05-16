亚太股市收评 2023.5.16

澳洲股市



今日澳股大盘表现疲软。S&P/ASX 200指数跌0.45%，报7234.7点，跌至125日均线之下； ASX All Ordinaries指数跌0.49%，报7424.1点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.95%，报2886.1点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：建筑材料公司James Hardie Industries plc（+8.27%），其发布的第四季度业绩显示营收与每股收益均超市场预期；生物技术公司Mesoblast Ltd（+6.02%）以及零售商kogan.com Ltd（+3.38%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：汽车零售公司Eagers Automotive Ltd（-5.92%）；金融投资服务公司Hub24 Ltd（-4.94%）以及支付服务公司EML Payments Ltd（-4.51%）。

S&P/ASX 200主要板块方面，除原材料板块均呈现下跌，其中必需消费品（-1.23%）、医疗保健（-0.96%）、信息技术（-0.96%）为板块内跌幅前三。

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Tabcorp Holdings Ltd（54.35M），Pilbara Minerals Ltd (37M)， Telstra Group（19.78M），South32（17.3M），Zip（16.4M）

香港股市



香港指数全天高开低走，成交量呈现缩量。恒生指数早盘一度涨近1%，但随后回落失守20000关口。恒生指数小幅上涨0.04%，报19978.25点；国企指数小幅上涨0.14%，报6789.37点；恒生科技指数上涨0.83%，报3958.25点。南向资金今日净买入14.09亿，近5日累计买入43.47亿。

盘面上，回港中概股、绿电、生物技术板块涨幅居前，内房股、媒体板块走弱。

腾讯控股1.11%，美团涨0.81%，阿里巴巴涨0.35%，京东涨4.04%，快手涨0.66%，百度涨2.81%，网易涨1.45%，小米涨0.9%。

今日国家统计局公布的房地产数据，全国1-4月房地产开发投资同比下降6.2%；1-4月城镇固定资产投资同比上涨4.7%，不及预期的5.5%；4月城镇固定资产投资环比下降0.64%，低于市场预期的下降0.25%。受不及市场预期的数据影响，内房股板块今日全天走弱，华润置地跌0.29%，万科企业跌1.21%，融信中国跌7.5%，碧桂园跌5%，龙湖集团跌0.99%。

内险股昨日出现短暂反弹后，今日再度表现疲软，中国平安跌0.69%，中国人寿跌1.97%，中国太保跌0.2%，新华保险跌2.61%。

商业银行板块全天走弱，中国银行跌0.3%，建设银行跌0.56%，中信银行跌0.23%，交通银行跌0.56%，东亚银行跌1.16%，恒生银行跌1.23%



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