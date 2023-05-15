X

选择您要开设的帐户

亚太股市收评 2023.5.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

15 May 2023, 18:55

澳洲股市

今日澳股大盘小幅收涨。S&P/ASX 200指数小幅收涨0.14%，报7267.1点； ASX All Ordinaries小幅收涨0.1%，报7460.5点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.16%，报2913.8点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：殡葬服务公司InvoCare Ltd（+12.08%）；金属矿业公司Silver Lake Resources Ltd（+7.88%）以及媒体信息服务公司News Corporation（+5.05%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：博彩公司Pointsbet Holdings Ltd（-20.87%）；农业综合企业Elders（-13.25%）以及医疗器械公司Nanosonics（-8.93%）。

S&P/ASX 200主要板块方面，房地产（+0.89%）、资源（+0.85%）与原材料（+0.84%）板块涨幅居前；金融板块跌幅第一（-0.85%），其中ANZ（-3.96%）、Macquarie（-2.37%）、AMP（-1.58%）为板块内跌幅前三。

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (26.33M)，Silver Lake Resources（11.96M），Resolute Mining（10.74M），Evolution Mining（10.02M），Telstra Group（9.79M）

 

香港股市

香港指数全天呈现反弹走高，午后受 “沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开，讨论促进金融业估值提升的消息驱动一度放量拉升。恒生指数一度重回20000点，日内最高触及20063点，随后涨幅有所收窄。恒生指数上涨1.75%，报19971.13点；国企指数上涨1.75%，报6780.08点；恒生科技指数上涨1.33%，报3925.5点。南向资金今日净买入16.53亿，近5日累计买入38.78亿。

盘面上，中字头内险股、锂电池板块涨幅居前，电力、内房产、钢铁、太阳能板块走弱。

互联网企业多数上涨，腾讯控股涨3.9%，美团涨3.41%，阿里巴巴涨0.95%，京东跌2.56%，快手涨3.13%，百度涨1.51%，网易涨1.33%，小米涨0.91%。

内险股板块今日大幅反弹，结束上周连续4日走低的行情，其中中国太保涨4.59%，中国平安涨3.85%，中国人寿涨3.68%，中国太平涨3.17%


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Market update

一周展望：美国4月零售销售；中国4月经济数据；腾讯、阿里财报。

美国4月零售销售；中国4月社会零售、规模以上工业增加值；日本4月CPI；阿里、腾讯财报

14 May 2023
Market outlook

如果经济衰退来临，该如何选择资产配置？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Market outlook

通胀连续十个月放缓，暂停加息预期升温，对股市真的是利好么？

相关文章

Market update

一周展望：美国4月零售销售；中国4月经济数据；腾讯、阿里财报。

美国4月零售销售；中国4月社会零售、规模以上工业增加值；日本4月CPI；阿里、腾讯财报

14 May 2023
Market update

今晚的美国通胀数据将如何引爆市场？

5月10日晚澳东时间22：30，美国劳工统计局将发布4月通胀数据。市场预期4月总体CPI将维持在同比增长5%不变；环比预期增长0.4%，前值为0.1%。预期4月核心CPI同比增长小幅放缓至5.5%，前值为5.6%；预期环比增长小幅放缓至0.3%，前值为0.4%。

10 May 2023
Market update

京东第一季度业绩能否扭转股价疲弱走势？

投资者将关注京东管理层在此次财报会议中对百亿优惠计划的进展程度以及所带来的成效，以及对于下半年的前景展望。短期股价可能受补贴计划对盈利的扰动、消费复苏放缓、组织变革成效不及预期等因素扰动表现低迷。长期来看，公司的一系列变革或提高平台竞争力。

09 May 2023
Market update

一周展望：美国4月CPI；中国4月进出口、金融数据；英国央行利率决议

美国4月核心CPI或小幅度放缓；中国4月进出口放缓、信贷规模收缩；英国央行或本周加息25个基点

08 May 2023