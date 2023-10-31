亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.31

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数涨0.12%，报6780.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.1%，报6967.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.18%，报2561.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：家禽生产商Ingham Group Ltd（+7.92%），建筑集团Johns Lyng Group Ltd（+4.81%）以及软件公司Life360 Inc（+4.73%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-8.31%），锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-7.41%）以及软件服务公司Data#3 Ltd（-5.18%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块上涨，其中材料板块跌幅最大，拖累大盘，下跌1.08%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.69%，报17112.48点；国企指数跌1.65%，报5861.74点；恒生科技指数跌2.47%，报3759.16点。南向资金今日净买入19.35亿元，近5日累计净买入87.7亿元。



盘面上，新能源汽车、内房、特斯拉概念跌幅居前。



新能源汽车方面，零跑汽车跌15.84%，长城汽车跌5.7%，恒大汽车跌4.21%，理想汽车跌3.4%，蔚来汽车跌3.34%。



内房股方面，远洋集团跌5.68%，宝龙地产跌4.88%，融创中国跌4.68%，绿城中国跌3.68%。



特斯拉概念方面，赣锋锂业跌12.21%，比亚迪电子跌10.19%，天齐锂业跌3.76%，福耀玻璃跌2.99%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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